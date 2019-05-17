Лавров и Маас обсудили строительство «Северного потока – 2»

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас на ежегодной сессии комитета министров Совета Европы в Хельсинки обсудили строительство «Северного потока – 2» в контексте принятой в Евросоюзе новой Газовой директивы.

«В ходе переговоров министры констатировали позитивную динамику российско-германского политического диалога, отметили возрастающую интенсивность двусторонних контактов по линии гражданского общества и молодежных обменов. Подтвержден настрой на дальнейшую реализацию значимых совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Кроме того, Лавров и Масс в свете решений, принятых на сессии комитета министров Совета Европы в Хельсинки, обстоятельно проанализировали пути выхода Совета Европы из кризиса. «Был продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая положение на Украине, вокруг Венесуэлы, запуск политического процесса в Сирии», – добавили в ведомстве.

Также министрами затрагивались некоторые аспекты проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» в контексте принятой в Евросоюзе новой Газовой директивы.

В четверг канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия, несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, не сможет помешать строительству газопровода «Северный поток – 2».

Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил мнение, что Россия должна остаться членом Совета Европы, обладающим всеми правами и обязанностями.

Напомним, после крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию, из-за чего Москва приостановила выплаты членских взносов. Пока российская делегация лишена права голоса. Условием участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва называет восстановление прав российской делегации.

Между тем в мае комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее путь для возвращения России в ПАСЕ. Ожидается, что на ежегодной сессии комитета министров Совета Европы в Хельсинки решение о возвращении России в ПАСЕ одобрят окончательно, без изменений и без обсуждения.