Меркель оценила шансы помешать строительству «Северного потока – 2»

Еврокомиссия, несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, не сможет помешать строительству газопровода «Северный поток – 2», заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Проект практически полностью утвержден. Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования (реализации «Северного потока – 2»). Однако и она не воспрепятствует проекту», – уверена Меркель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

Ключевым моментом в вопросе строительства «Северного потока – 2» канцлер назвала Украину. По ее мнению, Киев должен остаться транзитером газа, несмотря на появление нового газопровода.

В среду российский лидер Владимир Путин заявил, что попытки США разрушить договоренности и проекты с участием России, включая «Северный поток – 2», являются проявлением недобросовестной конкуренции.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео заявил, что США должны помешать России построить «Северный поток – 2», хотя и признал, что не добились успехов в уговорах европейских стран отказаться от проекта «Северный поток – 2».

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