Путин заявил о намерении идти до конца в реализации проекта «Северный поток – 2»

Попытки США разрушить договоренности и проекты с участием России, включая «Северный поток – 2», являются проявлением недобросовестной конкуренции, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Он отметил, что США пытаются навязать другим странам свои услуги как в сфере экономики, так и в сфере обороны. В то же время «Северный поток – 2» отвечает интересам всей Европы, заметил Путин, выразив надежду на реализацию проекта, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, Москва готова идти до конца в реализации проекта газопровода.

«Надеюсь, что компании, входящие в проект «Северный поток – 2», осознают свою ответственность перед экономиками своих стран», – заметил Путин.

Он также отметил, что Россия высоко ценит поддержку Австрии в этом вопросе, передает ТАСС.

«Мы в России высоко ценим последовательную позицию австрийской стороны в поддержку этого проекта, нацеленного на обеспечение энергетической безопасности всего евразийского континента», – подчеркнул глава государства.

Он указал, что энергетика – это ключевая сфера взаимодействия Москвы и Вены. Так, в прошлом году австрийские потребители получили рекордные объемы российского газа – свыше 12 млрд кубометров.

Путин выразил надежду, что у Австрии окажется достаточно политической воли для защиты от давления США по проекту «Северный поток – 2».

Российский лидер также отметил, что в ситуации с газопроводами с турками оказалось легче работать, чем с европейцами.

«Вот (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган решил и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться, и годами жуем жвачку, и ничего не происходит. Это печально!» – сказал он.

Путин о «Северном потоке-2»: С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться, и годами жуем жвачку и ничего не происходит. Это печально! pic.twitter.com/6R7ZEJ1Khg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 мая 2019 г.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон бесцеремонно вмешивается в процессы, связанные с проектом газопровода «Северный поток – 2».