Лавров заявил о бесцеремонном вмешательстве США в проект «Северный поток – 2»

Вашингтон бесцеремонно вмешивается в процессы, связанные с проектом газопровода «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с членами Международного совета по сотрудничеству и инвестициям.

«Вмешательство в процесс формирования проекта «Северный поток – 2» со стороны Соединенных Штатов просто бесцеремонно – чего стоят регулярные публичные заявления посла США в Берлине, который просто требует от германского правительства изменить свою позицию, пойти наперекор собственным интересам», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Лаврова, РСПП с энтузиазмом вызывался содействовать реализации договоренности об учреждении консультативного делового совета, которая была достигнута президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в прошлом году в Хельсинки.

Вашингтон, однако, наложил политическое табу на реализацию бизнес-инициатив между деловыми кругами России и США, добавил министр.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что США не добились успехов в уговорах европейских стран отказаться от проекта «Северный поток – 2».

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