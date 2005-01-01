США признали поражение в борьбе против «Северного потока – 2»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что США не добились успехов в уговорах европейских стран отказаться от постройки проекта «Северный поток – 2».

При этом Помпео отметил, что Америка сделала практически все, что было возможно для того, чтобы Европа отказалась от проекта, передает ТАСС.

«Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить «Северный поток – 2», но в настоящий момент мы не добились успеха», – сказал Помпео во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Строительство «Северного потока – 2» поддерживают власти Германии, которые настаивают на чисто экономическом характере проекта. В то же время, Берлин ставит России условием создания газопровода сохранение транзита через Украину. Позицию ФРГ поддерживают еще ряд стран Европы, большая часть которых заинтересована в проекте.

Против строительства «Северного потока – 2» выступают США, которые называют его «энергетическим оружием России». В Москве считают, что таким образом США в реальности пытаются протолкнуть свой СПГ на европейский рынок. Однако, американский газ не может конкурировать по цене с российским. Газета ВЗГЛЯД писала, как США пытаются спровоцировать дефицит газа в Европе.

Также против газопровода выступают власти единой Европы – Еврокомиссия и Европарламент, однако национальные правительства отбивают атаки еврочиновников.