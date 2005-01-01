Путин спрогнозировал новые способы давления США на покупателей российского газа

Президент России Владимир Путин предположил, что США могут принудить европейские страны оплачивать разницу в цене на американский и российский газ в ущерб рыночной экономике.

«Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы оказать давление на европейские страны. Заставить их только разницу в цене между нашим газом и американским сжиженным газом погасить из своих национальных бюджетов. Потому что заставить на 30% больше покупать товар в рыночных условиях невозможно», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент России отметил, что это сделать очень сложно, так как домохозяйства «не будут платить просто так».

«Тогда что нужно сделать, чтобы равные условия поставить – разницу погасить из бюджетов. Но это вообще цинизм был бы в высшей степени. Но я думаю, что если так дальше пойдет, то и до этого может дойти. Но это уже не наш выбор. Это выбор европейских партнеров», – добавил он.

Ранее Путин заметил, что первая отгрузка СПГ с Ямала отправилась в Соединенные Штаты. «Там, где выгодно нашим американским партнерам-друзьям, все время везут, если в Европе, значит, они что-то там закручивают», – отметил президент Путин.

США выступают против реализации проекта «Северного потока – 2», так как он якобы увеличивает зависимость Европы от России, однако в реальности пытаются протолкнуть свой СПГ на европейский рынок. Газета ВЗГЛЯД писала, как США пытаются спровоцировать дефицит газа в Европе.