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27 марта, среда  |  Последнее обновление — 10:55  |  vz.ru
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США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Душу ребенка отправили на костер ядерного лоббизма

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Давеча случился камингаут. За несколько минут Грета Тунберг меняет свою позицию на противоположную. Стоящие за ней люди объяснили девочке, что не стоит лезть туда, где большие деньги. Какой, однако, шок и скандал в среде верующих. Подробности...
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Западные политики ведут себя как подростки

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Кто бы что ни говорил – русские вмешивались в дела США. Конечно же, вмешивались! Мы залезли им прямо в мозг. Посеяли сомнения фактом независимого от Запада существования. Своим суверенитетом и свободой мысли. Подробности...
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Слуги украинских олигархов стали «друзьями народа»

Глеб Простаков, журналист
Это выглядит как союз Фауста с дьяволом, как циничный расчет, как пожимание липкой влажной руки – но такова реальность украинской политики. Кандидаты в президенты, представляющие олигархов, и есть меньшее зло. Подробности...
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            США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

            Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуру   27 марта 2019, 10:50
            Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

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            Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?

            Палата представителей Конгресса США одобрила анонсированный в октябре прошлого года законопроект H.R. 1616 о противодействии поставкам энергоносителей из России в Европу. Его длинное название отражает саму суть – «О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности».

            Как говорится в законопроекте, он призван сократить зависимость стран Центральной и Восточной Европы от поставок российского газа, стимулировать американские инвестиции в энергетическую инфраструктуру в Европе и увеличить экспорт энергоносителей и технологий из США.

            В частности, в законопроекте говорится о том, как именно Госдеп и связанные с ним ведомства должны «укрепить» энергетическую безопасность Центральной и Восточной Европы. В частности, предлагается выделить до 1 млрд долларов на инфраструктуру и проекты, конкурирующие с российским газом. Приоритетной поддержкой будут пользоваться, во-первых, СПГ-терминалы, ПХГ и газопроводы. Во-вторых, инфраструктура передачи электроэнергии, проекты по хранению электроэнергии или интеллектуальные электросетевые проекты. В-третьих, возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Теперь если в Европе появляется проект в газовой сфере, в области электроэнергии или ВИЭ, не связанный с Россией, а еще лучше – создающий конкуренцию российскому газу или российской электроэнергии, то он может получить финансирование от США. После того, как законопроект станет законом, подобные проекты могут начать расти как грибы после дождя.

            В теории США могут поддержать, например, старый проект польского газопровода Baltic Pipe, который десятилетиями не могут реализовать. Это труба для поставок 10 млрд кубов природного газа из Норвегии через Данию в Польшу и другие европейские страны. Его стоимость оценивается более чем в 2 млрд евро. Профинансируют его пополам датчане и поляки. Этот проект подается как способ отказа от российского газа.

            За американскими деньгами может встать в очередь Прибалтика, которая обещает, например, выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ – синхронного режима работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы в рамках соглашения от 2001 года. Энергокольцо позволяло сглаживать пики и провалы генерации и потребления электроэнергии всех пяти стран. Вся инфраструктура построена еще в советское время, жители Прибалтики имели возможность пользоваться более дешевой российской и белорусской электроэнергией. Но теперь они хотят отключиться от России и Белоруссии и присоединиться к европейской системе. Причина чисто политическая, потому что с экономической точки зрения, во-первых, потребуются инвестиции в строительство новой инфраструктуры (и американские деньги здесь сильно пригодились бы), во-вторых, в Европе электроэнергия намного дороже, чем в России, а значит, прибалтийские страны станут платить за свет больше – ни население, ни промышленность за это не поблагодарят.

            Неожиданно могут возродиться старые проекты газопроводов, конкурирующих с российским газом, и встать в очередь за американскими деньгами. В прошлом году на горизонте, например, снова замаячил проект строительства Транскаспийского газопровода для поставок природного газа из Туркменистана на европейский рынок в объеме 30 млрд кубометров ежегодно в течение не менее 30 лет.

            Через год на юг Европы должен начать поступать азербайджанский газ по трубе, конкурирующей с «Турецким потоком». В конце 2020 года обещают запустить систему газопроводов «Южный газовый коридор», состоящую из трубы TANAP, которая идет из Азербайджана в Турцию, и газопровода TAP по европейской территории до Италии.

            «США делают правильный и действенный ход – инвестируют крупные средства в продвижение своих энергетических проектов в Европе. Это уже не оголтелая политическая риторика, а как бы бизнес-проекты. Посмотрим, насколько им удастся играть по-честному, в этом есть большие сомнения», – считает председатель совета директоров «Инжиниринговой Компании «2К» Иван Андриевский.

            «Вторая угроза – это американские технологии, то есть проекты по хранению электроэнергии, интеллектуальные электросетевые проекты, оптимизация потребления электроэнергии, постепенная замена газа на ВИЭ нового поколения. Но и эту угрозу тоже нельзя назвать полновесной. Например, в Германии ВИЭ выработали 40% электроэнергии в прошлом году, но они не могут полностью заменить генерацию АЭС и ТЭЦ. Газ в качестве топлива полностью устраивает европейцев в смысле экологичности, а стабильная генерация электроэнергии из ВИЭ пока не удается. Но, возможно, через несколько лет или десятилетий ситуация сильно изменится, и США готовят в ЕС плацдарм для дальнейшей работы. Все это нужно России учитывать», – считает Андриевский.

            Однако смущает, что в законопроекте прописана крайне небольшая сумма финансирования. Денег обещают мало. «На 1 млрд долларов даже один СПГ-терминал не построишь. Скорее это могут быть гарантии от США для получения кредитов на большую сумму», – полагает эксперт Фонда национальной энергетический безопасности Игорь Юшков.

            Однако, по его мнению,

            не стоит ждать, что США на деле будут помогать кому-то строить инфраструктуру в Европе, будь то Азербайджан или кто-то еще.

            «Еще 10 лет назад США именно так и делали бы – они поддержали бы любых поставщиков газа, кроме России. И Азербайджан, и Туркменистан, любую альтернативу. Новая энергетическая политика США такая: мы помогаем только там, где это выгодно американскому экспорту. Это логика экспорта, а не страны-импортера, которыми раньше были Штаты», – объясняет Игорь Юшков.

            Дело в том, что еще 10 лет назад США не были экспортерами СПГ, они его сами закупали. Поэтому в прошлом США просто хотели навредить России, им было все равно, какой газ пойдет в Европу – только бы ограничить поступления российского. Но сланцевая революция изменила ситуацию. Теперь США вынашивают планы стать серьезным экспортером СПГ на мировой арене. Поэтому их цель – заставить европейцев покупать конкретный американский газ.

            А то, что американцы прописали в законопроекте про финансирование многих европейских проектов, – это для отвода глаз, не более того. Чтобы европейцы «поверили» в то, что американцы на самом деле пекутся об энергетической безопасности Европы, а не о собственных выгодах. На самом деле Госдеп будет тщательно отсеивать проекты, и реальные деньги получат только те, которые помогут американскому СПГ пробиться на европейский рынок.

            В Европе и сегодня полно СПГ-терминалов, которые могут принимать целых 200 млрд кубометров газа в год (в США столько даже не производится). Однако на практике их мощности используются лишь на четверть. Проблема американского СПГ вовсе не в отсутствии инфраструктуры на европейском рынке. Этот газ просто неконкурентен по отношению к российскому газу. Он и по цене более дорогой из-за логистики и технических особенностей. Да и объемы экспорта американского СПГ пока несопоставимы с объемами поставок российского газа. Газпром экспортирует в Европу почти 200 млрд кубометров, а США за этот год могут произвести порядка 60 млрд кубов.

            Кроме того, американский СПГ производят частные компании, и государству сложно заставить их делать что-то ради политики. «Когда американский СПГ выходит из порта, он становится собственностью всевозможных трейдеров – европейских, азиатских и любых других. Они смотрят, какая сейчас ситуация на рынках – в Мексике и других странах Южной Америки, в Азии и в Европе, и везут топливо туда, где они сейчас получат наибольшую маржу. Вопрос, куда поставить партии СПГ, это вопрос исключительно экономики», – говорит эксперт ФНЭБ. Поэтому завоевать европейский рынок США могут только одним путем – если уберут с него Россию.

            «Логика США такая: надо хоть как-то ограничить поставки газа из России в Европу, тогда цены возрастут из-за локального дефицита, и европейский рынок станет больше зависеть от импорта СПГ, а не трубопроводного газа»,

            – говорит Юшков.

            Но в законопроекте об этом ни слова. Зачем же тогда США вообще его написали? «Если прописать это прямо в законе, что столько-то денег выделяется для того, чтобы подкупать европейские страны, чтобы они ввели санкции против «Северных потоков» или против «Турецкого потока», то это вызовет гигантское возмущение в ЕС. Поэтому в американском документе этого нет. А стимулировать развитие инфраструктуры – да, пожалуйста», – заключает собеседник.

            «Меры, которые прописаны в документе, вряд ли являются угрозой для Газпрома, для его текущих контрактов. Угрозой является скорее сам документ. Накапливаются документы, которые создают нормативную базу. И везде указано, что Россия – это враг и ей надо противодействовать. И в конце на основе этого базиса появится документ для развития санкций против «Северного потока – 2». Вот это, думаю, опасно», – полагает Юшков.

            Иными словами, Вашингтон готовит почву для санкционного удара по российским газопроводам, чтобы этот удар не выглядел как объявление войны и России, и Европе, а выглядел как необходимость: попытки обезопасить Европу мирными методами провалились, значит, пришло время для более жестких мер.


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