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Политолог объяснил исключение «Талибана» из числа террористических организаций
Политолог Быстрицкий: У России появилась прагматичная и юридически понятная формула строительства отношений с «Талибаном»
Исключение «Талибана» из числа террористических организаций в России было прагматичным решением и создает почву для более тесного сотрудничества с Афганистаном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. В четверг Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
«Решение Верховного суда исключить движение «Талибан» из списка террористических организаций придаст не только большую устойчивость переговорам, но и создает почву для поднятия их на более сложный уровень. У России появилась более удобная и прагматичная, юридически понятная формула строительства отношений с Афганистаном», – считает Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».
«Существует немало проектов по развитию стран Средней Азии, их практически невозможно решать без Афганистана. Это не только вопросы безопасности, но и доступ к водным ресурсам, строительство каналов и других объектов, – продолжил эксперт. – Теперь возможны многосторонние международные контакты, которые в случае прежнего двусмысленного статуса были бы затруднены и могли бы подвергнуться деформации».
Москва сможет активизировать отношения с Кабулом в сферах безопасности и добычи полезных ископаемых, работать над различными инфраструктурными проектами. «Такие проекты возможны, но интенсификация отношений с «Талибаном» началась не вчера, наблюдается градиент роста, но он идет не очень быстро, как и многое в политике, где все движется неравномерно», – рассуждает Быстрицкий.
При этом Россия неоднократно подчеркивала, что одним из главных условий для официального признания талибов легитимной властью в Афганистане будет выполнение движением своего обещания создать политически инклюзивное правительство с участием не только представителей пуштунов, но и узбеков, таджиков и других национальностей. Этого до сих пор не произошло.
По мнению эксперта, к таком вопросу нужно относиться более прагматично с учетом развития отношений России с Афганистаном, в том числе с разными силами внутри страны.
«Инклюзивное правительство в Афганистане еще не создано, но мы не знаем всех деталей переговоров. Возможно, есть определенные временные рамки создания такого правительства. Во-вторых, Афганистан крайне тяжело и сложно управляется. К контролю движения над всей территорией страны, как я понимаю, есть вопросы, хотя пока талибы держатся прочно и взаимодействуют с самыми разными силами», – добавил спикер.
По его словам, «внутри самого «Талибана» существует много разных настроений»: «Это не единая монолитная сила. Но в целом динамика «Талибана» скорее позитивная, а не негативная».
При этом решение России, подчеркивает политолог, не связано с желанием опередить США на афганском треке: «В том, что Афганистан гораздо важнее для России, чем для США, нет никаких сомнений. Афганистан граничит со странами, которые являются нашими союзниками в самых разных организациях, включая ОДКБ, ЕАЭС и так далее. А для США Афганистан – далекая страна», – добавил политолог.
В четверг Верховный суд России в закрытом режиме принял решение приостановить запрет на деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), удовлетворив административное исковое заявление Генпрокуратуры России. В этом списке «Талибан» находился с 2003 года за использование методов террора и поддержку связей с незаконными вооруженными формированиями в Чечне.
В мае 2024 года МИД и Минюст в докладе президенту Владимиру Путину заявили о том, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций, потому что движение контролирует всю территорию Афганистана и является там реальной властью. Путин, комментируя этот вопрос, предлагал «исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения».
Процесс исключения «Талибана» из перечня террористических организаций проходил в рамках закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого в декабре 2024 года. В документе говорится, что исключение возможно, если движение прекратило пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Таким образом, «Талибан» стал первой организацией, которую исключили из списка террористических после прошлогодних поправок в федеральный закон «О противодействии терроризму».
Ранее представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» считает правовые действия по снятию запрета на свою деятельность в России важным шагом для укрепления отношений между странами.