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Освобожденному в Газе Труфанову вручили российский паспорт
Посол России в Израиле вручил освобожденному Труфанову паспорт после возвращения из Газы
Посол России Анатолий Викторов передал новый паспорт гражданина России освобожденному из сектора Газа Александру Труфанову.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов вручил новый российский паспорт Александру Труфанову, гражданину России и Израиля, который был освобожден из сектора Газа 15 февраля. Труфанов получил паспорт взамен просроченного документ, передает ТАСС.
Мать Александра, Елена Труфанова, также находилась на встрече. Она была освобождена из Газы в ноябре 2023 года благодаря активному содействию российских дипломатов. Посол Викторов выразил искреннюю радость по поводу освобождения соотечественника и подчеркнул, что российские дипломаты продолжали работать над этим вопросом без перерыва.
Викторов добавил, что сотрудники посольства находились в постоянном контакте с израильской стороной и другими заинтересованными участниками в регионе, чтобы обеспечить освобождение Труфанова. Целенаправленная работа велась по поручению президента России Владимира Путина, отметили в посольстве.
Ранее в Москве выразили признательность руководству ХАМАС за освобождение россиянина Александра Труфанова.
Гражданин России Александр Труфанов был освобожден палестинским движением ХАМАС на первом этапе перемирия в Газе по просьбе Москвы.
Также сообщалось, что российская дипломатия продолжит работать над возвращением Максима Харкина из сектора Газа.