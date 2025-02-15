Посол: ХАМАС освободил заложника Труфанова по просьбе Москвы

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия смогла добиться освобождения Александра Труфанова на первом этапе выполнения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что освобождение Труфанова стало знаком уважения к позиции России, которая поддерживает справедливое урегулирование ближневосточного конфликта.

Догадкин поздравил Александра Труфанова и его семью, пожелав им скорейшего возвращения к нормальной жизни.

Согласно пресс-службе Армии обороны Израиля, трое заложников, в том числе Труфанов, были переданы израильской армии.

В настоящее время они находятся в сопровождении спецподразделений, направляясь на территорию Израиля для прохождения медицинского освидетельствования.

В субботу в Газе освобожденных палестинскими радикалами заложников, включая россиянина Труфанова, передали Красному Кресту.