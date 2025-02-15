  • Новость часаВ Газе освобожденных заложников, включая россиянина Труфанова, передали Красному Кресту
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    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    23 комментария
    15 февраля 2025, 11:52 • Новости дня

    Посол: ХАМАС освободил заложника Труфанова по просьбе Москвы

    Tекст: Александра Юдина

    Гражданин России Александр Труфанов был освобожден палестинским движением ХАМАС на первом этапе перемирия в Газе по просьбе Москвы, что стало символом уважения к позиции России в ближневосточном урегулировании, сообщил посол в Катаре Дмитрий Догадкин.

    По его словам, Россия смогла добиться освобождения Александра Труфанова на первом этапе выполнения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что освобождение Труфанова стало знаком уважения к позиции России, которая поддерживает справедливое урегулирование ближневосточного конфликта.

    Догадкин поздравил Александра Труфанова и его семью, пожелав им скорейшего возвращения к нормальной жизни.

    Согласно пресс-службе Армии обороны Израиля, трое заложников, в том числе Труфанов, были переданы израильской армии.

    В настоящее время они находятся в сопровождении спецподразделений, направляясь на территорию Израиля для прохождения медицинского освидетельствования.

    В субботу в Газе освобожденных палестинскими радикалами заложников, включая россиянина Труфанова, передали Красному Кресту.

    14 февраля 2025, 19:35 • Новости дня
    Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге
    Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южнокорейские деловые круги обсуждают возможность возвращения на российский рынок в случае отмены антироссийских санкций после телефонного разговора президентов России и США, пишут южнокорейские СМИ. В частности, вернуть свои производственные мощности в Петербурге может Hyundai.

    Как сообщает агентство News1, Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге, который был продан в 2023 году с правом выкупа в течение двух лет, передает ТАСС. Однако, по его данным, компания может столкнуться с трудностями, такими как необходимость получения разрешения от правительства России и переговоры о цене.

    Агентство Ренхап добавляет, что позитивные ожидания вызваны не только у автопроизводителей, но и у судостроительных и электронных компаний. До спецоперации южнокорейский бизнес занимал значительную долю на российском рынке, но после ухода их места заняли китайские бренды. Компании, такие как Samsung Electronics и LG, также заинтересованы в возвращении, но ожидают окончания конфликта и снятия санкций.

    По мнению источника агентства, снятие санкций может открыть возможности для южнокорейских судостроительных компаний, например, Samsung Heavy Industries, в части сотрудничества с Россией по строительству танкеров для СПГ, который будет поставляться по арктическому маршруту.

    Ранее сообщалось, что разговор президентов России и США вызвал оптимизм среди инвесторов, он привел к снижению курса доллара к рублю на рынке Форекс ниже 90 рублей.

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    14 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в G7
    Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в G7
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в Группу семи (G7).

    Она заявила журналистам во время Мюнхенской конференции по безопасности, что на данный момент «не может быть нормального сотрудничества» с Россией, однако она не исключила возможность его возобновления в будущем, передает ТАСС.

    «Если мы все ступим на путь мира <…>, то затем, конечно, это может означать, что мы сможем возобновить сотрудничество по самым разным направлениям», – подчеркнула Бербок.

    В контексте недавнего телефонного разговора между президентами России и США, министр отметила, что важно сделать первые шаги к урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, если будет найден путь к миру, то «весь мир и прежде всего Европа вздохнут с облегчением».

    Президент США ранее выразил намерение вернуть Россию в состав G7. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не проявляет интереса к возвращению в G7, отдавая предпочтение сотрудничеству в G20, где видит больший потенциал для экономического роста.

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    14 февраля 2025, 22:05 • Видео
    Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

    Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

    Коментарии (0)
    14 февраля 2025, 15:09 • Новости дня
    Захарова назвала Мюнхенскую конференцию разрушительной для Европы
    Захарова назвала Мюнхенскую конференцию разрушительной для Европы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова выразила недовольство Мюнхенской конференцией, отметив, что она стала бесполезной площадкой без научного подхода и конструктивного диалога.

    По ее словам, конференция, когда-то бывшая местом для серьезного обсуждения международных вопросов, превратилась в «инструмент реализации разрушительного курса для Европы», передает ТАСС. Захарова считает, что акцент организаторов на поддержку киевского режима вместо обсуждения безопасности является ошибкой.

    Дипломат считает, что конференция утратила научный подход и культуру общения. Она предложила организаторам задуматься о практических аспектах, таких как более глубокое осмысление евразийской безопасности и многополярности, вместо того чтобы поддерживать антироссийскую риторику. Захарова также отметила, что Мюнхенская конференция игнорирует важные темы многополярного мира и занимается пропагандой трансатлантических отношений.

    В качестве контраста Захарова упомянула Валдайский форум и другие международные площадки, где, по ее мнению, соблюдаются научный подход и культура диалога. Она подчеркнула, что эти платформы предоставляют возможность для открытого и уважительного обсуждения реальных проблем без навязывания узкой повестки.

    Ранее президент США заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности была запланирована встреча представителей России, Украины и США, но, как сообщила Захарова, Россию на это мероприятие не пригласили.

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    14 февраля 2025, 20:46 • Новости дня
    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

    Хинштейн: Съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в Курской области

    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оператор Первого канала Юрий Шолмов получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что съемочная группа Первого канала подверглась атаке с использованием дрона в селе Черкасская Конопелька Суджанского района.

    В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов. Предположительно, он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму, сообщил Хинштейн.

    Он добавил, что Шолмова уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, где после консилиума врачей и по просьбе самого пострадавшего было принято решение о его направлении на лечение в Москву. Состояние раненого оценивается как удовлетворительное.

    В январе съемочная группа «Известий» попала под удар дрона в Курской области, что привело к ранениям журналистов. До этого возбудили уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырех других журналистов.

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    14 февраля 2025, 13:30 • Новости дня
    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за риска инфляции

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, чтобы учитывать возможные риски роста инфляции.

    Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых принято Банком России на первом заседании в 2025 году, передает ТАСС.

    Регулятор обосновал этот шаг продолжающимися инфляционными рисками и необходимостью стабилизировать экономику.

    Банк России обновил прогнозы средней ключевой ставки на ближайшие годы. Теперь ожидается, что в 2025 году ставка составит 19-22%, что выше предыдущего прогноза в 17-20%. На 2026 год прогноз также был пересмотрен в сторону повышения – с 12-13% до 13-14%.

    Прогноз на 2027 год остался без изменений и составляет 7,5-8,5%. Это свидетельствует о стремлении регулятора к постепенному снижению ставок в перспективе.

    В своем заявлении Центральный банк подчеркнул, что будет внимательно следить за экономической ситуацией и учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции при принятии дальнейших решений о возможном изменении ставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Банк России зафиксировал значительное количество жалоб на банки, связанных с начисленными процентами и информированием по вкладам.

    Банк России заявлял о намерении снизить ключевую ставку в случае устойчивого замедления инфляции к целевому уровню в 4%, учитывая рост спроса и нормализацию бюджетной политики.

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    14 февраля 2025, 15:37 • Новости дня
    Набиуллина: Факторы для замедления инфляции в России набирают силу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране усиливаются факторы, способствующие замедлению инфляции, включая охлаждение кредитования и рост сберегательной активности населения.

    На пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ России Набиуллина заявила о начале усиления факторов, способствующих замедлению инфляции, передает ТАСС. По ее словам, продолжается охлаждение кредитования на фоне роста сберегательной активности среди населения.

    В ходе обсуждения Набиуллина отметила, что инфляция продолжает оставаться высокой. «Показатели устойчивой инфляции к концу года превысили 10%, что мы, безусловно, оцениваем как неприемлемо высокий уровень», – подчеркнула она.

    Напомним, ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, чтобы учитывать возможные риски роста инфляции.

    Ранее ЦБ заявил о намерении снизить ключевую ставку в случае устойчивого замедления инфляции к целевому уровню в 4%.

    Коментарии (5)
    14 февраля 2025, 15:45 • Новости дня
    ХАМАС назвало дату освобождения российского заложника Труфанова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС освободит россиянина Александра Труфанова из сектора Газа 15 февраля в качестве жеста уважения за поддержку Россией палестинцев.

    Об этом сообщил пресс-секретарь руководства политбюро ХАМАС Тахер ан-Нуну, передает ТАСС.

    «Мы считаем, что российская позиция поддерживает дело палестинцев», – сказал ан-Нуну, добавив, что освобождение Труфанова является «знаком уважения позиции России по Палестине».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет продолжать настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой всех заложников из сектора Газа, включая соотечественников Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.

    Израильская сторона подтвердила, что россиянин Александр Труфанов, удерживаемый ХАМАС, жив и будет освобожден на первом этапе сделки с радикальным движением.

    Кремль выразил надежду на выполнение обязательств Израилем и ХАМАС.

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    14 февраля 2025, 21:20 • Новости дня
    Гладков объявил об отселении жителей хутора Высокий

    Гладков объявил об отселении жителей хутора Высокий в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале отселения жителей хутора Высокий Краснояружского района.

    Это решение было принято оперативным штабом Белгородской области, сообщил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.

    Ранее Белгородская область приняла решение об отселении жителей Терезовки из-за осложнившейся обстановки. Гладков сообщал, что в Белгородской области свыше 2 тыс. жителей, потерявших имущество из-за обстрелов, получили выплаты в 150 тыс. рублей, при этом выплата затронула жителей нескольких районов и городских округов.

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    14 февраля 2025, 20:10 • Новости дня
    Набиуллина: У ЦБ нет полномочий на заморозку вкладов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не имеет полномочий для замораживания вкладов.

    Набиуллина на пресс-конференции подчеркнула, что у Центробанка отсутствуют законодательные полномочия замораживать вклады в коммерческих банках, передает РИА «Новости». Она отметила, что такие полномочия «абсолютно не нужны», и назвала их «бессмыслицей».

    Ранее глава ВТБ Андрей Костин отверг слухи о возможной заморозке вкладов россиян и выразил надежду на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%. Он также заявил об отсутствии экономического смысла в заморозке вкладов населения.

    Напомним, Банк России назвал абсурдной идею заморозки вкладов, предупреждая, что такой шаг может нарушить финансовую стабильность страны.

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    14 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    Зеленский исключил встречи с российскими представителями в Мюнхене

    Зеленский: Встреч между Украиной и Россией в Мюнхене не планируется

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский подтвердил, что встречи с представителями России на полях Мюнхенской конференции по безопасности не запланированы.

    Выступая на конференции в Мюнхене, Зеленский опроверг возможность проведения встреч с российскими представителями. Он в ответ на вопрос журналистов о таких планах ответил: «Нет, я не знаю об этом. Но, может, кто-то знает больше меня», передает ТАСС.

    Накануне президент США заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей России, Украины и США.

    Ранее глава Белого дома озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

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    14 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    Песков: Путин обсудил с Совбезом разговор с президентом США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на закрытом совещании с Советом безопасности обсудил состоявшийся разговор с американским лидером, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждался ли на заседании недавний разговор Путина с президентом США, Песков коротко ответил: «Безусловно». Помимо этого, на заседании обсуждались и другие аспекты разворачивающихся контактов с США, добавил он, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу с Совбезом России.

    Напомним, Путин обсудил с Совбезом меры по подготовке к весенним чрезвычайным ситуациям, таким как паводки и пожары.

    На прошлой неделе глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором главной темой стало развитие Калининградской области.

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    14 февраля 2025, 15:30 • Новости дня
    Захарова назвала позицию США по приему Украины в НАТО проявлением реализма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что заявления США о членстве Украины в НАТО отражают реализм.

    По словам Захаровой, как отмечено в высказываниях шефа Пентагона Пита Хегсета, а также президента США, необходимость пересмотра позиции по Украине в контексте НАТО возникла после того, как администрация Джо Байдена начала активное обсуждение этой темы, передает ТАСС. «Мне кажется, в этом в большей степени проявляется реализм», – подчеркнула она.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Венгрия согласилась с позицией США, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом в текущих условиях.

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США.

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    14 февраля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом меры по подготовке к весенним паводкам и пожарам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались меры по подготовке к весенним чрезвычайным ситуациям.

    Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.  Среди участников заседания были председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и другие высокопоставленные должностные лица.

    На совещании обсуждались вопросы подготовки к весенним чрезвычайным ситуациям, таким как паводки и пожары. «Мы приближаемся к весне неизбежно. Весной, а затем и летом, у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями», – заявил Путин во вступительном слове.

    С основным докладом выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с Советом безопасности России. На прошлой неделе Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором главной темой стало развитие Калининградской области.

    Коментарии (0)
    14 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Захарова заявила об обсуждении российского военного присутствия в Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия рассматривает развитие связей с Сирией и обсуждает вопрос военного присутствия на ее территории, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что российская сторона заинтересована в развитии связей с Сирией, а вопрос о российском военном присутствии в этой стране находится в стадии обсуждения. Она подчеркнула, что Россия настроена на активное развитие двусторонних отношений с Сирией в различных областях, передает РИА «Новости».

    Во время брифинга в пятницу западный журналист задал Захаровой вопрос о переговорах по статусу российских военных баз в Сирии и условиях, которые выдвигают новые сирийские власти. Захарова ответила: «Мы неоднократно говорили, что настроены на последовательное, активное развитие двусторонних российско-сирийских связей, отношений в различных областях».

    Захарова отметила, что от публичных детальных комментариев пока следует воздержаться, так как работа в этом направлении ведется.

    В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ничего нового по вопросу российских баз в Сирии сообщить не может.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа заявил о важности отмены санкций, введенных против Дамаска. Также сообщалось, что Ахмед Шараа в ходе беседы с Владимиром Путиным заявил о прочных отношениях между двумя странами.

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    14 февраля 2025, 14:27 • Новости дня
    Путин одобрил строительство современного кампуса в Севастополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением губернатора Севастополя Михаила Развожаева о создании в регионе современного кампуса мирового уровня.

    Путин поддержал идею строительства в Севастополе современного кампуса мирового уровня, передает ТАСС. На встрече с Развожаевым он отметил, что создание кампуса в Севастополе было бы правильным шагом и подчеркнул свою готовность работать с правительством над этим проектом.

    Глава государства также посоветовал губернатору включиться в программу по строительству кампусов, которая уже хорошо известна Развожаеву. «Я поддержу», – заверил Путин.

    Ранее Путин поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя.

    Накануне глава государства провел встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

      0 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Молекула-семья против атома-индивида

      Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

      7 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Формулой мира станет экономический раздел Украины

      Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

      23 комментария
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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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