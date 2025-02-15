Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Посол: ХАМАС освободил заложника Труфанова по просьбе Москвы
Гражданин России Александр Труфанов был освобожден палестинским движением ХАМАС на первом этапе перемирия в Газе по просьбе Москвы, что стало символом уважения к позиции России в ближневосточном урегулировании, сообщил посол в Катаре Дмитрий Догадкин.
По его словам, Россия смогла добиться освобождения Александра Труфанова на первом этапе выполнения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что освобождение Труфанова стало знаком уважения к позиции России, которая поддерживает справедливое урегулирование ближневосточного конфликта.
Догадкин поздравил Александра Труфанова и его семью, пожелав им скорейшего возвращения к нормальной жизни.
Согласно пресс-службе Армии обороны Израиля, трое заложников, в том числе Труфанов, были переданы израильской армии.
В настоящее время они находятся в сопровождении спецподразделений, направляясь на территорию Израиля для прохождения медицинского освидетельствования.
В субботу в Газе освобожденных палестинскими радикалами заложников, включая россиянина Труфанова, передали Красному Кресту.