Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
В Газе освобожденных заложников, включая россиянина Труфанова, передали Красному Кресту
В Газе освобожденных палестинскими радикалами заложников, включая россиянина Труфанова, передали Красному Кресту
В Газе состоялась передача заложников, освобожденных палестинскими радикалами, в том числе россиянина Александра Труфанова, сотрудникам Международного комитета Красного Креста.
Автомобили МККК прибыли в город Хан-Юнис на юге сектора Газа, где палестинские радикалы освободили удерживаемых заложников, передает ТАСС.
Трансляцию этого события вели арабские телеканалы, показавшие, как медики подъехали к месту проведения церемонии освобождения.
Церемония передачи заложников прошла недалеко от здания, которое палестинские радикалы называют разрушенным домом бывшего лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет продолжать настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой всех заложников из сектора Газа, включая соотечественников Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.
Израильская сторона подтвердила, что россиянин Александр Труфанов, удерживаемый ХАМАС, жив и будет освобожден на первом этапе сделки с радикальным движением.