Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Захарова: Россия будет добиваться возвращения всех заложников из Газы
Россия будет продолжать настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой всех заложников из сектора Газа, включая соотечественников Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что для достижения этой цели Израиль и ХАМАС должны строго выполнять достигнутые договоренности о прекращении боевых действий в секторе Газа.
Захарова подчеркнула, что от соблюдения этих договоренностей зависит не только судьба остающихся в Газе заложников, но и освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных. Она напомнила, что на всех этапах реализации соглашения стороны обязаны следовать принятым обязательствам.
Ранее сообщалось, что Москва во время переговоров с ХАМАС выразила заинтересованность в освобождении россиянина Труфанова и уроженца Донбасса Харкина, находящихся в плену в секторе Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа. Российский посол в Израиле сообщил, что Москва обладает сведениями о ранении Александра Труфанова при захвате в заложники и его состояние здоровья вызывает беспокойство.