Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняют вред «простым людям».0 комментариев
Россия обсудила с ХАМАС освобождение Труфанова и Харкина
Замминистра Богданов подтвердил переговоры с ХАМАС об освобождении Труфанова и Харкина
Москва выразила заинтересованность в освобождении россиянина Труфанова и уроженца Донбасса Харкина, находящихся в плену в секторе Газа, во время переговоров с ХАМАС.
Россия обсудила вопрос освобождения российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина с руководством ХАМАС, передает ТАСС.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов подтвердил заинтересованность Москвы в приоритетном освобождении удерживаемых в Газе.
«С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемых в секторе Газа российского гражданина А. Труфанова и уроженца Донбасса М. Харкина. Была также подтверждена неизменная готовность способствовать усилиям по достижению палестинского национального согласия на политической платформе Организации освобождения Палестины в интересах справедливого решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе», – говорится в сообщении МИД.
Богданов провел телефонные переговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком. Стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество в вопросах, касающихся палестинского национального согласия и справедливого решения палестинской проблемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа. Российский посол в Израиле сообщил, что Москва обладает сведениями о ранении Александра Труфанова при захвате в заложники, и его состояние здоровья вызывает беспокойство.