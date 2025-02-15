Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
МИД заявил о продолжении усилий по возвращению Максима Харкина из Газы
МИД сообщил о намерении добиваться возвращения из Газы уроженца Донбасса Харкина
Российская дипломатия продолжит работать над возвращением Максима Харкина из сектора Газа, где он удерживается, после успешного освобождения Александра Труфанова.
Российская сторона продолжит активно работать над возвращением Максима Харкина, уроженца Донбасса, удерживаемого в секторе Газа, как передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для России приоритетной задачей остается освобождение своих граждан. Она выразила признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за их помощь в освобождении Александра Труфанова, российского гражданина, из плена.
Захарова отметила, что Россия намерена продолжать добиваться внимательного отношения к гуманитарным просьбам от руководства ХАМАС. В ходе гуманитарной паузы в ноябре 2023 года были освобождены трое россиян – Роман Кривой, Елена Труфанова и Ирина Татти – без каких-либо условий с израильской стороны.
Смоленская площадь указала, что освобождение Труфанова стало возможным благодаря настойчивым действиям российской дипломатии и интенсивным контактам с ХАМАС. Освобожденный Труфанов и израильтянин Саги Декель-Хен были доставлены в больницу «Шиба» в пригороде Тель-Авива.
Израильский Минздрав сообщил, что после 498 дней в плену освобожденные прибыли на военных вертолетах и получили полный медицинский уход. Министерство призвало общественность уважать их частную жизнь, чтобы облегчить их реабилитацию после плена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты помогли освободить россиянина Труфанова из плена в Газе. ХАМАС освободил заложника Труфанова по просьбе Москвы. В Газе освобожденных заложников, включая россиянина Труфанова, передали Красному Кресту.