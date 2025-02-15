МИД сообщил о намерении добиваться возвращения из Газы уроженца Донбасса Харкина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская сторона продолжит активно работать над возвращением Максима Харкина, уроженца Донбасса, удерживаемого в секторе Газа, как передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для России приоритетной задачей остается освобождение своих граждан. Она выразила признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за их помощь в освобождении Александра Труфанова, российского гражданина, из плена.

Захарова отметила, что Россия намерена продолжать добиваться внимательного отношения к гуманитарным просьбам от руководства ХАМАС. В ходе гуманитарной паузы в ноябре 2023 года были освобождены трое россиян – Роман Кривой, Елена Труфанова и Ирина Татти – без каких-либо условий с израильской стороны.

Смоленская площадь указала, что освобождение Труфанова стало возможным благодаря настойчивым действиям российской дипломатии и интенсивным контактам с ХАМАС. Освобожденный Труфанов и израильтянин Саги Декель-Хен были доставлены в больницу «Шиба» в пригороде Тель-Авива.

Израильский Минздрав сообщил, что после 498 дней в плену освобожденные прибыли на военных вертолетах и получили полный медицинский уход. Министерство призвало общественность уважать их частную жизнь, чтобы облегчить их реабилитацию после плена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты помогли освободить россиянина Труфанова из плена в Газе. ХАМАС освободил заложника Труфанова по просьбе Москвы. В Газе освобожденных заложников, включая россиянина Труфанова, передали Красному Кресту.