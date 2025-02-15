Российские дипломаты помогли освободить Труфанова из плена в Газе

Посол России в Израиле сообщил о приоритетности освобождения Александра Труфанова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение 15 февраля трех израильтян в Газе, среди которых был гражданин России Александр Труфанов, сообщает ТАСС. Викторов подчеркнул, что российские дипломаты предприняли все возможные усилия для содействия в решении этого вопроса. Освобождение произошло в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Посол отметил, что после трагических событий 7 октября 2023 года это стало приоритетным вопросом для российской дипломатии в регионе. В координации с израильскими властями и другими заинтересованными сторонами Россия активно работала над освобождением Александра Труфанова. Это стало возможным благодаря постоянным контактам с палестинской стороной и было частью первого этапа обмена удерживаемыми лицами.

Викторов выразил особую радость за семью Александра Труфанова, включая его мать Елену Труфанову и бабушку Ирину Татти, которые также были ранее освобождены в ноябре 2023 года при активном участии российской стороны. Дипломат отметил, что постоянно поддерживал связь с ними, и выразил надежду лично поздравить Александра и его родных с возвращением к нормальной жизни.

Израильская сторона также положительно отозвалась об освобождении Александра Труфанова. Посольство Израиля в Москве отметило, что это событие принесло радость не только его семье, но и всей еврейской общине в Москве. Однако дипломаты напомнили, что 73 израильских заложника все еще остаются в плену ХАМАС в Газе, и выразили надежду на их скорейшее возвращение домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинские радикалы из «Исламского джихада» анонсировали освобождение россиянина заявив о его скором возвращении. В Газе освобожденных заложников, включая россиянина Труфанова, передали представителям Красного Креста. ХАМАС освободил заложника Труфанова по просьбе Москвы.