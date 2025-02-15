В Кремле поблагодарили ХАМАС за освобождение Труфанова

В Кремле поблагодарили ХАМАС за освобождение россиянина Труфанова

Tекст: Мария Иванова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о признательности властей ХАМАС за освобождение россиянина Александра Труфанова. Это произошло в результате сделки о прекращении огня в анклаве, где Труфанов содержался в плену более 500 дней, передает ТАСС.

Песков отметил: «В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение».

Двое израильских заложников также были освобождены вместе с Труфановым. Вся операция по освобождению стала возможной в результате переговоров и достигнутой договоренности о прекращении огня, которая предусматривает обмен заложниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин России Александр Труфанов был освобожден палестинским движением ХАМАС на первом этапе перемирия в Газе по просьбе Москвы.

Российские дипломаты поддерживали контакты с ХАМАС и прилагали все возможные усилия для освобождения Александра Труфанова, казал газете ВЗГЛЯД востоковед Станислав Тарасов.

Российская дипломатия продолжит работать над возвращением Максима Харкина из сектора Газа.