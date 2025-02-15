Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
В Кремле поблагодарили ХАМАС за освобождение Труфанова
В Кремле поблагодарили ХАМАС за освобождение россиянина Труфанова
В Москве выразили признательность руководству ХАМАС за освобождение россиянина Александра Труфанова, который вместе с двумя израильскими заложниками был освобожден после 500 дней в плену в секторе Газа в рамках сделки о прекращении огня.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о признательности властей ХАМАС за освобождение россиянина Александра Труфанова. Это произошло в результате сделки о прекращении огня в анклаве, где Труфанов содержался в плену более 500 дней, передает ТАСС.
Песков отметил: «В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение».
Двое израильских заложников также были освобождены вместе с Труфановым. Вся операция по освобождению стала возможной в результате переговоров и достигнутой договоренности о прекращении огня, которая предусматривает обмен заложниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин России Александр Труфанов был освобожден палестинским движением ХАМАС на первом этапе перемирия в Газе по просьбе Москвы.
Российские дипломаты поддерживали контакты с ХАМАС и прилагали все возможные усилия для освобождения Александра Труфанова, казал газете ВЗГЛЯД востоковед Станислав Тарасов.
Российская дипломатия продолжит работать над возвращением Максима Харкина из сектора Газа.