Эксперт рассказал об участии российских дипломатов в освобождении Труфанова из плена ХАМАС

Востоковед Тарасов: Контакты российских дипломатов с ХАМАС помогли освободить Александра Труфанова

Tекст: Андрей Резчиков

«То, что российские дипломаты прилагали все возможные усилия для освобождения Александра Труфанова, не вызывает сомнения. Но вопрос этнической принадлежности заложников в широком контексте представляет локальный интерес. Самое главное, что худо-бедно выполняется первый этап мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, сохраняется режим прекращения огня», – считает Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока.

По мнению эксперта, Труфанов мог бы быть освобожден раньше, но, «возможно, возникли технические сложности». «Наши дипломаты поддерживали контакты с ХАМАС, который способствовал решению определенных проблем, но не всех. Но надо понимать, что у нас хорошие отношения с ХАМАС», – подчеркнул политолог.

Эксперт полагает, что ХАМАС продолжит освобождать заложников и «эта проблема будет решена», но сейчас самый главный вопрос касается перехода ко втором этапу мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

«Мирное соглашение сложно технически. Переход от одного этапа к другому нуждается в дополнительных дипломатических переговорах и чуть ли не в подписании нового соглашения. У Израиля не просматривается желания переходить ко второму этапу. Там считают, что после освобождения заложников Газу могут начать наполнять беженцы, а ХАМАС начнет создавать новую систему управления, в результате чего снова возможен силовой сценарий», – пояснил Тарасов.

Ситуация по нормализации арабо-израильского конфликта заметно осложнилась после заявления президента США о планах по депортации палестинцев из Газы. «Все находится в подвижном состоянии», – подчеркнул спикер.

В субботу посол России в Катаре Дмитрий Догадкин сообщил об освобождении по просьбе Москвы гражданина России Александра Труфанова палестинским движением ХАМАС на первом этапе перемирия в Газе. Дипломат назвал освобождение Труфанова знаком уважения к позиции России, которая поддерживает справедливое урегулирование ближневосточного конфликта.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов тоже отметил, что российские дипломаты приложили все возможные усилия для содействия в решении освобождения Труфанова и этот вопрос являлся приоритетным в контактах Москвы с палестинской стороной. Мать Труфанова и его бабушка были освобождены «при активном российском участии в ноябре 2023 года».

Согласно заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля, трое заложников, в том числе Труфанов, были переданы израильской армии. Процесс состоялся в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа около дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Накануне палестинская радикальная организация «Исламский джихад» заявила о намерении освободить Труфанова.

Как напоминает РИА «Новости», палестинцы похитили Александра Труфанова, его мать Елену Труфанову, бабушку Ирину Татти и невесту Сафир Коэн 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС отец Александра был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу вывезли более 250 заложников. Сейчас в плену у ХАМАС остается более 70 израильских заложников.

Израиль и движение ХАМАС договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа.

Второй этап сделки предполагает переговоры об окончательном выводе израильских войск из сектора Газа, а затем о полном обмене пленными.