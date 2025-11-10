В Таиланде подтвердили депортацию россиянки Владыко

Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
В Таиланде подтвердили депортацию Эрики Владыко рейсом во Владивосток
Россиянка Эрика Владыко, дважды пропадавшая в Бангкоке, будет отправлена на родину прямым рейсом 12 ноября после задержания за нарушение визового режима.
Депортация россиянки Эрики Владыко, которую дважды разыскивали в столице Таиланда, состоится в среду, 12 ноября, прямым рейсом «Аэрофлота» Бангкок – Владивосток, передает РИА «Новости». Эту информацию сообщили в консульском отделе посольства России в Таиланде.
Владыко проживала в доме на острове Самуи, доставшемся ей от покойного отца. В сентябре она прибыла в Бангкок вместе с четырехлетней дочерью, а поздно вечером 13 сентября покинула отель, оставив ребенка одну, и отправилась в ночной клуб, после чего исчезла. Спустя время ее удалось найти волонтерам и работникам посольства, они связали женщину с ее родственниками, включая мать, прибывшую в Таиланд ради внучки. Девочка попала в один из бангкокских приютов под наблюдение полиции.
После разговора с родными и сотрудниками посольства Владыко вновь пропала. Ее виза закончилась 22 сентября, и лишь спустя месяц, 22 октября, иммиграционная полиция задержала ее за нарушение визового режима. Волонтеры, принимавшие участие в поисках, рассказали РИА «Новости», что Владыко заявляла друзьям: «Меня преследуют люди, которые хотят меня убить» из-за недвижимости на Самуи, и именно поэтому она скрывалась.