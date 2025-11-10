В Таиланде подтвердили депортацию россиянки Владыко

Полиция задержала группу приезжих, напавших на машину с ребенком в Москве

Tекст: Антон Антонов

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видео публикация, на которой водитель транспортного средства преградил дорогу участнику дорожного движения двигающегося в попутном направлении, – сообщил главк МВД по Москве. – В дальнейшем на записи регистратора видно как несколько мужчин из первого транспортного средства вышли на проезжую часть и вступили в конфликт с водителем, нанеся различные повреждения транспортному средству».

Водитель обратился с заявлением в ОМВД района Царицыно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий трое приезжих 1999 года рождения были задержаны. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.

О происшествии также сообщили и в Следственном комитете. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

По информации РЕН ТВ, «показалось, что москвич с ребенком подрезал их при попытке перестроиться в другой ряд». При этом мужчина несколько раз крикнул нападавшим, что он находится в машине не один, а с ребенком. Это не остановило нападавших, после чего водитель пострадавшей машины уехал с места дорожного конфликта.

