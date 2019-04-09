Путин раскритиковал США за политику «закручивания»

Президент России Владимир Путин заявил, что США не обращают внимания на интересы других стран, а «закручивают» лишь там, где это выгодно им.

«Напомню еще раз, как бы санкционные там инструменты не работали, первая отгрузка с Ямал СПГ пошла в Соединенные Штаты, смешно, но факт. И, по-моему, продолжается торговля. Потому что там, где выгодно нашим американским партнерам-друзьям, все время везут, если в Европе, значит, они что-то там закручивают. А если невыгодно им, на интересы других стран они в последнее время как-то не очень обращают внимание», – передает его слова РИА «Новости».

Отметим, что США выступают категорически против реализации проекта «Северного потока – 2», утверждая, что он создан для увеличения зависимости Европы от России. Между тем, реальными целями является желание поставлять СПГ на европейский рынок. Газета ВЗГЛЯД писала, как США пытаются спровоцировать дефицит газа в Европе.

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall, специализирующаяся на поставках в Европу трубопроводного газа из России, Норвегии и Нидерландов и участвующая в строительстве «Северного потока – 2», предлагала концепцию «мирного сосуществования» поставок СПГ из США и России.