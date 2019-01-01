В Германии придумали, как «примирить» газ из России и американский СПГ

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14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:38  |  vz.ru
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Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

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Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Расизм и гомофобия станут дорогим удовольствием

За не удаленный вовремя комментарий предлагают штрафовать на миллиард долларовФото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/ТАСС
Накануне 30-летия Всемирной паутины власти Франции предложили революционный законопроект, значительно ограничивающий свободное общение в интернете под угрозой крупных штрафов. Для таких монстров, как «Фейсбук» и «Ютуб», речь может идти о миллиардах долларов. С тем, что наиболее развитые государства покончат со свободой в Сети, смирились даже ее создатели. Подробности...
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В Латвии готовятся снести памятник советским освободителям

Официальная Латвия видит идеологическую диверсию в памятнике воинам-освободителямФото: Keith Ruffles/wikipedia.org
Русских жителей Латвии неприятно взволновали возобновившиеся призывы снести возвышающийся в Риге монумент Освободителям. В ближайшее время соответствующее предложение будет передано на рассмотрение в Сейм. Ранее монумент уже неоднократно подвергался угрозе демонтажа, но сумел устоять до нынешнего времени. Надолго ли? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

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Либеральный идеал намертво сплелся с вседозволенностью

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            В Германии придумали, как «примирить» газ из России и американский СПГ

               14 марта 2019, 10:52
            Фото: Agencja Gazeta/Reuters
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Немецкая нефтегазовая компания Wintershall, специализирующаяся на поставках в Европу трубопроводного газа из России, Норвегии и Нидерландов и участвующая в строительстве «Северного потока – 2» предложила концепцию «мирного сосуществования» двух видов газа и намерена убедить в ее целесообразности политические круги и общественность как Германии, так и всего Евросоюза.

            Wintershall создала и опубликовала на сайте двухстраничный «документ с изложением позиции» на немецком и английском языках под заголовком «Снабжение Европы газом с помощью СПГ». «Северный поток – 2» упоминается в документе один раз, хотя решающим толчком к созданию текста, вероятно, стали именно обостряющиеся споры о судьбе данного проекта, передает Deutsche Welle.

            Wintershall начинает изложение своей позиции с того, что «категорически приветствует любую дополнительную возможность импорта природного газа»; это могут быть и новые газопроводы, и СПГ-терминалы. Собственная добыча в Европе сокращается, потому «только высокая ликвидность газового рынка и достаточно высокая конкуренция» могут гарантировать выгодные цены на энергию для немецкой и европейской экономики.   

            Однако авторы документа добавляют, что «инвестиции в новые СПГ-проекты с учетом нынешней низкой загруженности существующих импортных терминалов СПГ представляются сомнительными». Тезис подкрепляется данными о том, что уже имеющиеся в Евросоюзе 24 СПГ-терминала, мощность которых позволяет регазифицировать за год 220 млрд кубометров, в 2017 году были загружены на 26% и в 2018-м на 29%. Потому Германия при необходимости могла бы воспользоваться для приема СПГ терминалами в соседних Нидерландах и Бельгии, а оттуда получать регазифицированное голубое топливо по имеющимся газопроводам.

            В Wintershall убеждены, что локомотивом для мирового рынка СПГ будет Азия, где цены на это топливо выше, в то время как Европа останется на длительную перспективу (до 2040 года) лишь нишевым, остаточным рынком для сжиженного газа.

            В данный момент доля СПГ в газовом импорте ЕС составляет примерно 16%.  

            В документе подчеркивается недопустимость дискриминации какой бы то ни было новой импортной инфраструктуры: регуляторы должны предъявлять одинаковые требования и к трубопроводам, и к СПГ-терминалам. При этом ранее руководящие органы ЕС решили распространить на строящийся «Северный поток-2» требования Третьего энергопакета.

            Отмечается, что конкуренция между трубопроводным и сжиженным газом должна вестись на рыночных принципах.

            Указывается также, что «совершенно неприемлемо, чтобы США, заинтересованные в сбыте СПГ на европейском рынке, угрожали санкциями предприятиям, которые реализуют финансируемый частным образом бизнес-проект «Северный поток – 2».

            В компании требуют «усиленного использования СПГ как топлива прежде всего в морском судоходстве и на тяжелом грузовом автотранспорте, поскольку это позволит потеснить мазут и дизельное горючее и в сжатые сроки улучшить региональные экологические показатели».  

            Чтобы пароходства переводили на сжиженный газ не только круизные лайнеры, но и контейнеровозы, «во всех крупных европейских морских портах должны быть сооружены СПГ-заправки», говорится в документе.

            Вместе с тем Wintershall «требует быстрой реализации директивы ЕС 2014/94/EU о создании инфраструктуры для альтернативного топлива».

            Директива, в частности, предусматривает открытие до 2025 года на территории ЕС станций заправки СПГ для грузовых автомобилей на расстоянии 400 километров друг от друга. Wintershall предлагает синхронизировать создание инфраструктуры для грузовиков и речных судов, чтобы СПГ-заправки могли обслуживать и тех, и других.

            Кроме того, Wintershall приветствует стартовавшую в 2018 году программу министерства транспорта ФРГ по субсидированию покупки грузовиков, работающих на компримированном или сжиженном газе (соответственно 8 и 12 тыс. евро).

            Однако документ призывает значительно увеличить выделенные 10 млн евро и перенести завершение программы на 2026 год, когда истекают налоговые льготы для автомобилей на газовом топливе.

            В компании также поддерживают инициативу правительства ФРГ по освобождению работающих на газе грузовиков от дорожных сборов, но эту льготу советуют тоже продлить до 2026 года.

            Таким образом, важнейший немецкий партнер Газпрома предлагает Берлину и Евросоюзу разделить рынки сбыта трубопроводного и сжиженного газа с помощью целенаправленного субсидирования, максимально снизив конкуренцию между ними и, соответственно, между их поставщиками, в частности, компаниями из России и США. 

            В концепции указывается, что импортируемый по трубам газ будет и дальше использоваться для производства электроэнергии и тепла, а также как сырье для промышленности, а СПГ превратится в моторное топливо для судов и грузовиков.

            Напомним, ранее Европейский парламент одобрил доклад «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией», в котором призвал прекратить реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2».

            До этого стало известно, что  доработанная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска «Северного потока – 2» и потому будет распространяться на этот проект.

            В начале марта сообщалось, что поправки в законодательство ЕС, регулирующие трубопроводы из стран за его пределами, могут оказать влияние на обслуживание «Северного потока – 2», поставив под вопрос участие Газпрома в данном процессе.

            Отмечалось также, что применение Третьего энергопакета на морские газопроводы должно определяться в каждом конкретном случае странами, на побережья которых выходит труба.


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