В ЕС одобрили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве

Компромиссный вариант поправок к Газовой директиве одобрен на уровне комитета представителей стран ЕС (Coreper), сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В сообщении говорится, что одобрено «соглашение между румынским председательством в Совете стран ЕС и Европарламентом по Газовой директиве», передает РИА «Новости».

Этот документ должен распространить энергетические нормы ЕС, включая Третий энергопакет, на «Северный поток – 2», передает ТАСС.

Напомним, ЕК и страны ЕС договорились, что применять правила Третьего энергопакета ЕС на морские газопроводы или нет в каждом конкретном случае определяет страна, на побережье которой выходит труба.