В Европе вновь призвали остановить строительство «Северного потока – 2»

Европейский парламент одобрил доклад «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией», в котором призвал прекратить реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2».

В докладе Европарламента подчеркивается, что в настоящее время Евросоюз является главным торговым партнером России и что ЕС сохранит свою позицию в качестве ключевого экономического партнера в обозримом будущем, передает ТАСС.

Однако, по мнению европейских депутатов, «Северный поток – 2» «усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и ее стратегическим интересам – и поэтому должен быть остановлен».

Тем временем, в министерстве экономики и энергетики Германии впервые признали, что проект «Северный поток – 2» затрагивает политические отношения между Россией, Евросоюзом, США и Украиной.

Ранее сообщалось, что доработанная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска «Северного потока – 2» и потому будет распространяться на этот проект. В начале марта сообщалось, что поправки в законодательство Евросоюза, регулирующие трубопроводы из стран за пределами ЕС, могут оказать влияние на обслуживание газопровода «Северный поток – 2», поставив под вопрос участие Газпрома в этом процессе.

Отмечалось, что применение Третьего энергопакета на морские газопроводы должно определяться в каждом конкретном случае странами, на побережья которых выходит труба.