В Европе вновь призвали остановить строительство «Северного потока – 2»

Взгляд
12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 16:41  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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В Эстонии решили претендовать на российские земли

В Эстонии мечтают получить «силой отнятые территории» обратно. Или хотя бы компенсации за нихФото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Выборы в Эстонии преподнесли немало сюрпризов, а главный из них в том, что в парламенте этой страны теперь собираются принять закон о территориальных претензиях к России, конкретно – на часть Ленинградской области, включая древний Ивангород. Ради этого эстонцы хотят разорвать пограничный договор с РФ и готовы отступить лишь после выплаты «компенсации». Что происходит? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Виктор Медведчук: Донбасс никогда не проголосует за нынешнюю власть Украины

Виктор Медведчук считает абсурдной идею подключения США к переговорам по урегулированию в ДонбассеФото: Алексей Дружинин/ТАСС
«Вступление Украины в Североатлантический альянс не состоится, потому что этого не допустит Россия. Да и зачем 29 странам НАТО покупать билет на войну с Россией?» – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Виктор Медведчук, которого считают одним из неформальных лидеров оппозиции и самым пророссийски настроенным украинским политиком. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Инстинкты победили российских либералов

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Катастрофа с «Медузой» произошла еще в октябре прошлого года. Когда лысый и пьяный главный редактор Иван Колпаков облапал жену сотрудника, приговаривая, что он может ее безнаказанно харассить. Теперь Иван возвращается на пост главреда. Подробности...
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В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Принимать себя как есть – под таким лозунгом маршируют в светлое будущее бодипозитивисты. Принимать себя как есть – с лишними килограммами, потому что все это не делает тебя хуже. Правда, здорово? Что же могло пойти не так? Подробности...
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Не надо лезть туда, где вам не рады

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди могут устанавливать в своих клубах совершенно дурацкие правила. Это их клубы. Благовоспитанный, консервативный, патриархальный мужчина, придя в чужой клуб, уважает его правила. Или просто в него не ходит. Подробности...
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            В Европе вновь призвали остановить строительство «Северного потока – 2»

            12 марта 2019, 15:36

            Текст: Алина Назарова

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            Европейский парламент одобрил доклад «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией», в котором призвал прекратить реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2».

            В докладе Европарламента подчеркивается, что в настоящее время Евросоюз является главным торговым партнером России и что ЕС сохранит свою позицию в качестве ключевого экономического партнера в обозримом будущем, передает ТАСС.

            Однако, по мнению европейских депутатов, «Северный поток – 2» «усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и ее стратегическим интересам – и поэтому должен быть остановлен».

            Тем временем, в министерстве экономики и энергетики Германии впервые признали, что проект «Северный поток – 2» затрагивает политические отношения между Россией, Евросоюзом, США и Украиной.

            Ранее сообщалось, что доработанная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска «Северного потока – 2» и потому будет распространяться на этот проект. В начале марта сообщалось, что поправки в законодательство Евросоюза, регулирующие трубопроводы из стран за пределами ЕС, могут оказать влияние на обслуживание газопровода «Северный поток – 2», поставив под вопрос участие Газпрома в этом процессе.

            Отмечалось, что применение Третьего энергопакета на морские газопроводы должно определяться в каждом конкретном случае странами, на побережья которых выходит труба. 


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