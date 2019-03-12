В Берлине признали влияние «Северного потока – 2» на отношения России, ЕС, США и Украины

В министерстве экономики и энергетики Германии впервые признали, что проект «Северный поток – 2» затрагивает политические отношения между Россией, Евросоюзом, США и Украиной.

Об этом заявили ТАСС в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать статью в газете The Wall Street Journal под заголовком «Как российский газопровод вбивает клин между США и их союзниками».

В статье отмечается, что реализация проекта может усилить германо-американские разногласия.

«Позиция правительства ФРГ ясна. В случае «Северного потока – 2» речь идет о бизнес-проекте, который в политическом плане втянут в отношения между ЕС, Россией, США, а также Украиной и который, разумеется, должен соответствовать действующему законодательству», – сообщили в минэкономики ФРГ.

Между тем на прошлой неделе сообщалось, что поправки в законодательство Евросоюза, регулирующие трубопроводы из стран за пределами ЕС, могут оказать влияние на обслуживание газопровода «Северный поток – 2», поставив под вопрос участие Газпрома в этом процессе.

Кроме того, сообщалось, что в связи с применением Газовой директивы «Северный поток – 2» мог остаться наполовину пустым, чтобы сохранить объемы под прокачку газа от независимых поставщиков. Однако Германии удалось добиться смягчения условий.