«Северный поток – 2» оставят наполовину пустым

Новые регуляторные инициативы Евросоюза могут привести к тому, что газопровод «Северный поток – 2» останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации.

Из одобренных на прошлой неделе поправок к газовой директиве ЕС следует, что у газопровода должен быть независимый от Газпрома оператор, а к мощностям должны получить доступ третьи лица. И если создание независимого оператора реализуемо, то доступ третьих лиц организовать невозможно, так как газ в российский конец трубы может подать только Газпром как единственная компания, имеющая право на его экспорт. В таком случае по аналогии с газопроводом Opal Еврокомиссия может запретить Газпрому использовать «Северный поток – 2» больше чем наполовину, оставив другую половину для потенциальных «третьих лиц», которые едва ли появятся, пишет «Коммерсант».

Теоретически проблему можно решить, если «Северный поток – 2» получит исключения из правил ЕС. Так, Германия, как страна ЕС, куда приходит газопровод, может заключить с Россией межправительственное соглашение о таких исключениях. Однако на практике, как следует из текста поправок в газовую директиву, такой путь будет длительным, сложным и не обещает полного успеха.

Процесс потребует взаимодействия с ЕК на двух стадиях: сначала она должна выдать Германии разрешение на ведение переговоров с Россией о межправительственном соглашении, а затем, после их завершения, – разрешение на подписание такого договора. В обоих случаях ЕК обязана принять решение за 90 дней, но имеет право запрашивать дополнительную информацию, тем самым растягивая сроки, возможно, на годы, как это было в случае Opal. Более того, ЕК может давать рекомендации Германии по тексту договора и включению в него определенных положений.

Хотя ЕК будет сопровождать процесс, окончательное решение по предоставлению разрешений будет приниматься в рамках консультационной процедуры со странами – членами ЕС простым большинством. Таким образом, Германии придется заручиться поддержкой крупнейших стран ЕС, как минимум Франции и Италии, чтобы исключения для «Северного потока – 2» были приняты.

Тем не менее Газпром уже подал сигнал о том, что компания учитывает возможные ограничения по «Северному потоку – 2» и думает о новых газопроводах в Европу, которые позволили бы при необходимости отказаться от украинского транзитного маршрута. Глава компании Алексей Миллер 14 февраля допустил строительство «Турецкого потока –2» – этот газопровод, если будет реализован, придет в ЕС из Турции по суше и поправки в газовую директиву не создадут для него сложностей.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как Германия доказала свою верность «Северному потоку – 2».