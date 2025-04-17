  • Новость часаРоссия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ядерная энергетика обеспечит российские перспективы в космосе
    Политолог объяснил исключение «Талибана» из числа террористических организаций
    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже
    Синоптики предупредили об аномальной жаре в Центральной России на Пасху
    Песков: Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике не было
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    Глава МИД Ирана передал Путину послание от Хаменеи
    Economist: Власть на Украине сосредоточена в руках нескольких неизбираемых чиновников
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    16 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    21 комментарий
    17 апреля 2025, 19:59 • Новости дня

    Глава МИД Ирана передал Путину послание от Хаменеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вручил президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    На встрече с российским лидером Арагчи подчеркнул важность укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами на всех уровнях, сообщил МИД Ирана в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого российский лидер встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    16 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Путин: Новый нацпроект по космосу будет утвержден в ближайшее время

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, анонсировал скорое утверждение нового национального проекта в космической сфере.

    «В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»
    Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американо-бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм выразил желание посетить Россию и стать «послом мира», он записал соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину.

    «Здравствуйте, господин Путин!.. Мы хотим приехать в Россию», – заявил Ван Дамм в ролике, опубликованном в соцсетях украинской журналистки Дианы Панченко.

    «Мы постараемся сделать это так, как вы посчитаете правильным, чтобы (у меня была возможность) стать послом мира... Давайте это сделаем – посол мира!» – приводит его слова РИА «Новости».

    Актер подчеркнул, что не планирует обсуждать политику с российским лидером, а хочет говорить только о «мире, спорте и счастье». В завершение своего обращения Ван Дамм передал «большой поцелуй» Путину, его семье и всей России.

    На видеозаписи вместе с Ван Даммом присутствует украинский предприниматель и бывший депутат от «Парии регионов» Александр Онищенко. Последний ранее опубликовал в соцсетях совместную фотографию с актером, сделанную в Дубае, однако точная дата записи обращения Ван Дамма неизвестна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2022 года Ван Дамм посетил украинский Ужгород, где побывал в одной из больниц. В 2023 году Киев ввел санкции против Панченко.

    Коментарии (25)
    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    МИД заявил об ответственности Зеленского в ударе по командованию ВСУ в Сумах

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за удар ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах.

    Захарова заявила о прямой ответственности Зеленского за удар, нанесенный ВС России по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах, передает ТАСС.

    По ее словам, Зеленский оказался под давлением фактов и был вынужден уволить главу Сумской военной администрации Владимира Артюха, что фактически подтверждает выдвинутые против него обвинения.

    Захарова считает, что таким образом Зеленский пытался переложить вину за инцидент на Артюха, называя это «очередным страшным военным преступлением, направленным против собственных граждан».

    Дипломат также напомнила Зеленскому его же прошлые слова: «не лох», отметив, что ответственность за произошедшее лежит на нем.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике

    Полянский: Россия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запросила закрытые консультации Совета Безопасности ООН для обсуждения итогов 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Консультации запланированы на 16.30 по нью-йоркскому времени (23.30 мск) 17 апреля и будут проходить без присутствия представителей Украины, сообщил Полянский в Telegram-канале.

    Он отметил, что после завершения консультаций Россия планирует выступить с заявлением для прессы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что новых указаний по мораторию на удары по энергетическим объектам от Владимира Путина пока не поступало.

    Коментарии (24)
    17 апреля 2025, 17:14 • Новости дня
    Песков: Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике не было

    Песков заявил об отсутствии новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике

    Песков: Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике не было
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новых указаний по мораторию на удары по энергетическим объектам от Владимира Путина пока не поступало.

    «Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Действующий мораторий на удары по энергетическим объектам был объявлен 18 марта на срок 30 дней, это означает, что его действие истекает 17 апреля.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

    Песков сообщал, что решения об окончании моратория на удары по энергетике пока нет.

    Коментарии (30)
    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Коментарии (18)
    16 апреля 2025, 21:05 • Новости дня
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Украинцев сейчас заставляют забыть свое прошлое, которое связано с Россией. Поэтому даже в пасхальных блюдах пытаются находить отличия, хотя и русский кулич, и украинская паска – это по сути одно и то же, заявил газете ВЗГЛЯД уроженец Одессы, член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя возмущение украинцев по поводу подаренного принцу Гарри кулича.

    Во время визита на Украину принцу Гарри подарили традиционную пасхальную сдобу. Однако позже среди пользователей Сети разразился скандал, поскольку появились подозрения, что члену английской королевской семьи вручили не украинскую паску, а русский кулич. 

    «Пасхальных кушаний традиционно в христианстве два. Это кулич – нечто вроде сладкой булки в форме вертикального цилиндра с добавками изюма, с посыпкой и так далее. Второе –  пасха – лакомство на основе творога, традиционно имеющее форму пирамиды. И, насколько я знаю, на Украине очень часто называют паской и кулич, и творожную пасху тоже», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что в разных частях Украины паску готовят по-разному. Ее пекут с учетом с учетом вкусовых предпочтений хозяев. Поэтому единственно правильного рецепта этого пасхального кекса не существует, причем ни в России, ни на Украине.

    «В любом случае, оба этих лакомства готовят в большей части христианского мира. В том числе и в России, и на Украине, и в других странах. Соответственно, те, кто возмущается неправильной паской принца Гарри, в лучшем случае не имеют ни малейшего представления о христианстве. Даже если бы кто-то предположил, что украинцы – не русские, он все равно должен был бы знать, что и кулич, и пасха на Украине ничуть не менее общеприняты, чем в России», – объясняет собеседник.

    На ваш взгляд
    Где вы берете куличи на Пасху?





    Результаты

    Вассерман подчеркивает, что сочувствует украинцам, которых сейчас заставляют забыть свое прошлое. «На Украине сейчас пытаются уничтожить все традиции и всю историческую память, поскольку и память, и традиции в этой стране едины с остальной Россией. А тот исторический период, когда Украина была отделена от остальной России, запомнился в основном диким угнетением со стороны поляков и жесточайшим подавлением восстаний против этого угнетения. Но и это сейчас велено забыть в рамках попыток осуществить старую польскую фальшивку "Украина – не Россия"», – заключил Вассерман.

    Ранее ассоциация «Руспродсоюз» сообщила о значительном увеличении стоимости приготовления пасхального кулича в России. За прошедший год цена на данную сдобу выросла на 10,8%.

    Коментарии (3)
    17 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Кадыров присоединился к переговорам Путина и эмира Катара в Москве
    Кадыров присоединился к переговорам Путина и эмира Катара в Москве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров участвует в переговорах президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле.

    В состав российской делегации также вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что на переговорах планируется обсуждение широкого круга вопросов, в том числе украинской и ближневосточной проблем.

    Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился во Внуково-2.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Катар является добрым и важным партнером для России.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области

    Путин присвоил звание Героя России врачу Владимиру Харлану из Херсонской области

    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешковской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

    Указом президента России Владимира Путина № 226 звание Героя России присвоено главному врачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу», – говорится в указе.

    В декабре 2024 года ВСУ нанесли удар по кабинету главного врача Алешкинской центральной районной больницы, расположенной в Херсонской области. В результате атаки руководитель медучреждения получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб на месте.

    Первое покушение на главного врача ЦРБ в Алешках произошло 23 сентября: тогда украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился врач Харлан. При этом погибла его супруга, а сам врач и его водитель были ранены.


    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана»
    Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана»
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России принял решение приостановить запрет на деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

    Это решение было принято в ходе закрытого заседания суда, передает РИА «Новости». Судья Олег Нефедов огласил решение, удовлетворив административное исковое заявление Генеральной прокуратуры России. Решение вступает в силу немедленно.

    Ранее представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» считает правовые действия по снятию запрета на свою деятельность в России важным шагом для укрепления отношений между странами.

    Коментарии (8)
    17 апреля 2025, 15:28 • Новости дня
    Ушаков: Моди пока не ответил на приглашение в Москву на 9 Мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву на празднование 9 Мая, но пока не ответил на него, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «На 9 Мая премьер приглашен, но пока мы не получили ответ», – подчеркнул Ушаков, передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что президент России Владимир Путин планирует нанести визит в Индию. «В этом году наша очередь нанести визит в Индию. Об этом мы говорим», – добавил дипломат.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил журналистам, что Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая.

    Индия сообщила о возможности визита министра обороны на парад Победы в Москве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Коментарии (4)
    17 апреля 2025, 07:14 • Новости дня
    В России создали уникальный препарат от рака

    Девятый арбитражный суд подтвердил создание в России лекарства от рака без аналогов

    Tекст: Александра Юдина

    Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» для лечения рака, не имеющий аналогов, проходит клинические испытания в семи центрах.

    Документы, поступившие в распоряжение суда, свидетельствуют, что «Афотид» уже используется на добровольцах, а его безопасность подтверждена документами, передает РИА «Новости».

    Суд рассмотрел апелляционную жалобу и учел, что в результате исполнения контракта был разработан препарат, позволяющий лечить онкологические заболевания на любой стадии. Клинические исследования «Афотида» разрешены в семи клинических центрах России.

    Минпромторг подал иск против ООО «Лина М» из Королева с требованием расторгнуть госконтракт на сумму 150 млн рублей, заключенный в 2014 году для разработки инновационного лекарственного средства.

    Ведомство также требует взыскать 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей процентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.

    Коментарии (2)
    16 апреля 2025, 23:22 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым
    Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, освобожденным из плена в Газе, а также с его матерью и невестой.

    Путин поздравил Труфанова с освобождением из плена. Он с сожалением отметил, что рядом нет отца семейства. «Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Во встрече также приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

    Путин отметил, что «ни в коем случае не хочет давать никаких политических оценок тем событиям, которые происходят». «Все, что с вами произошло, это большая беда», – приводит его слова ТАСС.

    Он поблагодарил политическое руководство ХАМАС за то, что палестинское движение согласилось освободить Труфанова.

    «Хочу выразить надежду на то, что все люди, которые находятся в том положении, в котором были вы, будут на свободе», – заявил Путин.

    Россия делала все возможное для освобождения из плена Труфанова – и это удалось, сказал Путин. «То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями», – сказал Путин в ходе встречи.

    Труфанов поблагодарил Путина за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят. «Я знаю, что они чувствуют. … Для меня они как братья», – сказал Труфанов, отметив, что счастлив быть на свободе.

    В ходе нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года были похищены сам Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн. В ходе первого перемирия в конце 2023 года женщины были освобождены. Труфанова освободили в феврале 2025 года, он был в плену почти 500 дней. Мать Труфанова поблагодарила Россию за освобождение сына из Газы.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 16:34 • Новости дня
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех погибших сотрудников СМИ, которые проявили мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этой высокой государственной наградой посмертно удостоены: военкоры «Известий» Александр Федорчак и Первого канала Анна Прокофьева, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, а также водитель съемочной группы Александр Сиркели, передает ТАСС.

    Наград представители СМИ удостоены «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, подобно стихийному бедствию.

    Напомним, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в ЛНР 24 марта в результате украинской атаки.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 11:28 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал экономические сценарии «мягкой посадки» и «шока» в России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская экономика находится на распутье между сценарием разумной достаточности и жестким кризисом, что связано с замедлением инфляции и возможными изменениями ключевой ставки, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

    По его словам, экономика России находится между двумя вероятными сценариями. Первый сценарий предполагает замедление инфляции до 6,5-7% к концу года и снижение ключевой ставки до 18-19% к декабрю, передает ТАСС.

    Табах добавил, что высокие процентные ставки дорого обходятся бюджету.

    Также эксперт отметил, что если экономика замедлится слишком быстро или санкционное давление ослабнет, возможно более резкое снижение ставки до 16% при инфляции около 6%.

    Однако, если бюджетные расходы существенно возрастут, инфляция получит новый импульс, что уже наблюдалось в последние годы.

    Второй сценарий, согласно Табаху, предполагает увеличение ставок и сильный спад экономической активности. Этот сценарий предполагает удержание ключевой ставки на уровне 21% до конца года.

    Он подчеркнул, что в жестком сценарии экономический рост будет почти нулевым, а в не приоритетных отраслях – отрицательным.

    При жестком сценарии финансовый рынок окажется под давлением, но будет стимулировано увеличение сбережений.

    Спад в отдельных секторах приведет к снижению спроса на рынке труда, однако рост безработицы будет номинальным из-за демографических условий.

    Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о «мягкой посадке» российской экономики.

    Коментарии (0)
    Главное
    Россия выразила протест Японии из-за ракетных учений у границ
    Подполье: В Херсоне уничтожены ангары с техникой и 150 военными ВСУ
    Захарова предупредила о последствиях удара Taurus по российским объектам
    Дмитриев заявил о попытках сорвать диалог России и США
    IKEA зарегистрировала товарный знак в России до 2033 года
    Участник «Дома-2» найден мертвым в Москве
    Россиянин сэкономил 900 тыс. долларов, вернувшись из США в Бурятию

    Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов

    Китай достал из рукава очередной свой козырь против США. На этот раз он наносит удар по поставкам семи редкоземельных металлов, от которых зависит почти весь мир. Это бьет сразу и по американскому автопрому, и по американскому авиапрому, и даже по оборонной безопасности США. Китай не собирается сдавать свои позиции, слишком многое поставлено на карту. Подробности

    Перейти в раздел

    Мелони едет спасать Италию и жертвовать Евросоюзом

    В США пройдут переговоры итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Дональда Трампа. Ожидается, что на повестке будет целый спектр вопросов: от украинского кризиса до таможенных пошлин и расходов на НАТО. Эксперты допускают, что итальянка сможет смягчить мощный напор Трампа уступками и компромиссами, однако вместо драки за интересы Евросоюза Мелони будет выторговывать привилегии лишь для Рима. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Финская война подготовила СССР к Великой Отечественной

    Ровно 85 лет назад высшее военно-политическое руководство СССР стало подводить итоги только что закончившейся войны с Финляндией. Какие ключевые просчеты, по мнению Сталина, были допущены в ходе этой кампании Красной армией, какие выводы из этого были сделаны – и как работа над ошибками сказалась на Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны

    Похоже, близок тот час, когда американские войска прекратят оккупацию территории Сирии, где они присутствуют вот уже десять лет. Как военные США здесь оказались, почему Израиль категорически настаивает на их сохранении, но Белый дом в этом на сегодняшний день больше не заинтересован? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто у Трампа больше всех не любит Россию

      В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............