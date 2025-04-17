  • Новость часаРоссия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике
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    Ядерная энергетика обеспечит российские перспективы в космосе
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    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    16 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    21 комментарий
    17 апреля 2025, 19:53 • Новости дня

    IKEA зарегистрировала товарный знак в России до 2033 года

    IKEA зарегистрировала товарный знак в России до 2033 года
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России, права на который истекают в 2033 году, согласно бюллетеню Роспатента.

    Компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России, что подтверждается документом из бюллетеня Федеральной службы интеллектуальной собственности. Товарный знак был зарегистрирован в четверг, а срок действия исключительного права истекает 28 июля 2033 года, передает РИА «Новости».

    В системе Роспатента указано, что летом 2023 года IKEA Systems B.V из Нидерландов подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения.

    В начале февраля Роспатент зарегистрировал один из этих товарных знаков с датой истечения права 1 августа 2033 года, а еще одна заявка оставалась в процессе рассмотрения.

    IKEA, будучи крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для дома, была основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года компания приостановила продажи в России.

    В ноябре 2024 года материнская компания IKEA Ingka Group продала склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову за 16-18 млрд рублей, завершив процесс ухода. Арбитражный суд Московской области признал перевод 12,9 млрд рублей за границу одной из структур IKEA «противной основам правопорядка или нравственности» по иску ФНС. Также Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении ООО «Торг», одной из структур IKEA, покинувших Россию.

    17 апреля 2025, 02:20 • Новости дня
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты пробились на територию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который удерживают ВСУ. В соцсетях опубликовано видео монастыря.

    На видео, опубликованном «Военкорами Русской Весны», один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой.

    Монастырь находится на господствующей высоте и был превращен ВСУ «в крепость». Российские военные продолжают освобождение приграничного села Горналь в Курской области, пишет «Российская газета».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав противнику пути отхода. Первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ, окруженные в Горнальском монастыре, отказались сдаваться, поскольку прибыли в Курскую область с целью «охоты на людей».

    Коментарии (15)
    17 апреля 2025, 11:38 • Новости дня
    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России

    Сенатор Климов: Президент Финляндии пиарится на Украине после неудачи на выборах

    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Финляндии Александр Стубб, требуя от России согласия на «полное прекращение огня» на Украине, пытается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем. При этом он игнорирует недоговороспособность Киева и противоречит позиции Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов.

    «Александру Стуббу никто не давал полномочий выдвигать требования в адрес России», – подчеркнул сенатор Андрей Климов. Он напомнил, что в Финляндии ранее прошли местные выборы, на которых правящая партия потерпела поражение. На этом фоне президент неслучайно поднял вопрос украинского кризиса, считает собеседник.

    «Его заявление продиктовано желанием попиариться. Кроме того, глава Финляндии пытается перевести внимание общественности от дел, которыми он должен заниматься, к теме, в которую его никто не просил лезть», – акцентировал Климов.

    Такими выпадами Стубб вредит и собственным гражданам, и перспективам урегулирования конфликта, поскольку создает видимость правильности поведения Киева, отметил, в свою очередь, Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Он напомнил, что украинская сторона не соблюдает мораторий на удары по энергоинфрастуктуре. При этом президент Финляндии громогласно заявляет о согласии Киева на «полное и безусловное прекращение огня». «Позиция России по этому вопросу изложена президентом: мы не пойдем ни на какие компромиссы в ущерб безопасности и своим интересам», – акцентировал дипломат.

    Спикер порекомендовал финскому президенту отложить все дела – «если таковые у него вообще есть» – и прочитать качественный учебник истории собственной страны, а также изучить политику Урхо Кекконена, который войне с Советским Союзом предпочел торговые отношения.

    «Сейчас Хельсинки действует против интересов своего народа. Местные власти проводят антироссийский курс, закрыли границу с Россией, практически прекратили торговлю с нашей страной. Ни к чему хорошему это не приведет», – заключил Долгов.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб «потребовал» от России согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня на Украине. С таким заявлением он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Стороны обсудили вопросы оборонной поддержки Киева и инвестиций в украинскую промышленность, а также гарантии безопасности и «европейскую и евроатлантическую интеграцию» страны.

    «Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое», – считает Стубб. Однако финский политик не стал упоминать, что киевские власти систематически нарушают даже мораторий на удары по энергообъектам.

    Напомним, Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Мораторий сроком на 30 дней начал действовать 18 марта. Время и сроки его окончания будут зависеть от решения главнокомандующего, отмечал Дмитрий Песков.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 06:31 • Новости дня
    Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил
    Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Япония направила России протест из-за временного запрета на проход военных кораблей и судов в районе Курильских островов, сообщил генсек японского правительства Есимаса Хаяси.

    По словам Хаяси, «российское ведомство, отвечающее за водные пути», 16 апреля предупредило о приостановке права на проход военных и иных иностранных судов в водном пространстве, включая территориальные воды островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, передает РИА «Новости».

    Япония заявила, что такой шаг противоречит ее позиции по островам. Япония заявила, что речь идет о «водном пространстве, включающем» якобы японские территориальные воды «в районе четырех северных островов».

    Ограничение будет действовать до 1 мая. Протест был передан российской стороне через дипломатические каналы сразу после объявления о вводе ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по Курилам и подтвердил в парламенте, что Япония претендует на четыре острова южной части Курил.

    В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, а под решением «территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами.

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    17 апреля 2025, 08:41 • Новости дня
    Москалькова сообщила о проверке задержания граждан Киргизии в бане в Москве
    Москалькова сообщила о проверке задержания граждан Киргизии в бане в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прокуратура и миграционная служба проведут проверку действий правоохранителей после задержания в банном комплексе «Бодрость» граждан Киргизии.

    После встречи омбудсменов России Татьяны Москальковой и Киргизии Джамили Джаманбаевой прокуратура и миграционная служба России начали проверку действий сотрудников правоохранительных органов в Москве, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в банном комплексе «Бодрость», где были задержаны граждане Киргизии.

    Татьяна Москалькова заверила, что дело будет находиться под ее контролем. По ее словам, проверка необходима для соблюдения прав задержанных. Джамиля Джаманбаева отметила, что любые меры в отношении киргизских граждан должны соответствовать международным обязательствам, учитывая членство Киргизии в Евразийском экономическом союзе.

    По информации МИД Киргизии, с задержанными уже проведены встречи. Им предложили подавать заявления, но большинство отказалось. Из 24 задержанных на данный момент освобождены 22 человека.

    Ранее МИД Киргизии вручил ноту российскому послу с просьбой объяснить задержания граждан республики в Москве.

    Минтруда Киргизии сообщило о выдворении четырех граждан Киргизии из России.

    В МИД России сообщили, что рейд в банном комплексе Москвы носил плановый характер с целью обеспечения безопасности, задержано 59 мигрантов, среди которых 25 находились в стране незаконно; рейд не был нацелен против граждан какой-либо страны.

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    16 апреля 2025, 21:42 • Новости дня
    Взрыв в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота

    Хозяйка квартиры в Севастополе призналась в организации теракта против офицера ЧФ

    Взрыв в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота
    @ razvozhaev

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрыв бытового газа в Севастополе в 2024 году оказался терактом, направленным против офицера Черноморского флота и организованным хозяйкой квартиры по указанию украинской спецслужбы, сообщили СМИ.

    Как пишет «Флаг Родины», в результате инцидента, произошедшего 6 февраля, обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами дома на улице Леваневского. Жертв удалось избежать. Первоначально предполагалась утечка газа, но расследование выявило истинные причины происшествия, передает Lenta.Ru.

    По данным следствия, взрыв устроила Надежда Г., хозяйка квартиры, арендованной военнослужащим и его супругой. Женщина пыталась скрыться после инцидента, но была задержана и обвинена в совершении теракта. На допросе она призналась, что в 2023 году ее завербовал представитель Службы безопасности Украины и поручил следить за жильцами.

    Надежда установила контакт с женой офицера и получила координаты тайника со взрывным устройством. Она забрала бомбу, установила ее в квартире и сообщила об этом куратору из СБУ, который привел бомбу в действие. Дело Надежды рассматривает Южный окружной военный суд. Газета приводит ее слова: «В качестве способа ликвидации был выбран подрыв. Для этого мне сотрудниками СБУ были переданы координаты, с помощью которых я забрала из тайника самодельное взрывное устройство», пишет RT.

    Напомним, в феврале прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что перекрытия между этажами частично обрушились из-за взрыва баллона с газом в жилом доме. Он отметил также, что пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей.

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    17 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Ученые нашли «самые веские» доказательства жизни на планете K2-18b

    Ученые Кембриджа нашли доказательства жизни на экзопланете K2-18b за 124 световых года

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые из Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b два органических соединения – диметилсульфид и диметилдисульфид, что может свидетельствовать о наличии жизни за пределами Солнечной системы.

    Ученые Кембриджского университета обнаружили «самые веские» на сегодняшний день доказательства жизни на экзопланете K2-18b, расположенной на расстоянии 124 световых лет от Земли. Как сообщает РИА «Новости», в атмосфере этой планеты были обнаружены органические соединения – метан и углекислый газ. Исследования проводились с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», данные которого также были использованы для получения новых результатов.

    Особое внимание ученых привлекли диметилсульфид и диметилдисульфид, которые на Земле производятся исключительно живыми организмами, например, морским фитопланктоном. Хотя неизвестные химические процессы могут вызывать присутствие этих молекул на K2-18b, ученые считают их самым веским свидетельством возможного существования жизни за пределами нашей Солнечной системы. Концентрация этих соединений на K2-18b превышает земной уровень, достигая более десяти частиц на миллион.

    Тем не менее вероятность случайного происхождения обнаруженных соединений составляет 0,3%, что недостаточно для научного открытия, подчеркнул профессор Никку Мадхусудхан, участник исследовательской группы. Для полной уверенности в открытии ученым необходимо снизить этот показатель до уровня ниже 0,00006%.

    Несмотря на «осторожный оптимизм», Мадхусудхан отметил, что полученные данные подтверждают теорию о высоких концентрациях таких соединений на планетах гикеанского типа – горячих мирах с океанами и водородной атмосферой.

    На этой неделе ученые определили, что в галактике Млечный Путь существуют 44 системы с потенциально подобными Земле планетами.

    Ранее Илон Маск поделился наблюдениями сети Starlink за инопланетянами.

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    17 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall Паппергер указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте, но классические артиллерийские снаряды способны повлиять на ход военных действий, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Паппергер в интервью газете Handelsblatt выразил сомнение в способности ракет Taurus изменить ситуацию в текущем конфликте на Украине. Он отметил, что у Украины уже есть крылатые ракеты с аналогичной дальностью полета, поэтому поставки ракет Taurus не смогут кардинально повлиять на исход военных действий, передает ТАСС.

    По его словам, основное влияние на ход боевых действий оказывают классические артиллерийские снаряды, именно они способны переломить ситуацию, а не крылатые ракеты. Он отметил, что в конфликте важна масса и объем артиллерии, которые могут оказать решающее воздействие на фронте.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    17 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Преображенку в ДНР
    Российские войска освободили Преображенку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Преображенка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад нацгвардии около Ульяновки, Успеновки, Красноармейска, Новоэкономического и Миролюбовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял более 385 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Миропольского, Проходов, Рясного и Новодмитровки Сумской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 65 военнослужащих, танк, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ рядом с Ямполем ДНР, Ольговкой и Боровой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ «Квертус». Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанесея поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Катериновки, Полтавки, Северска и Яблоновки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ у Карла Маркса, Зеленного Поля, Зеленого Кута и Шевченко ДНР. Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Калиново в ДНР. В среду стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР. А в минувшее воскресенье российские войска освободили Елизаветовку в ДНР.

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    16 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    МВД: Кураторы исполнителя теракта в Пятигорске находились на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кураторы подозреваемого в подготовке террористического акта в Пятигорске находились на украинской территории, сообщили в пресс-центре МВД России.

    Подозреваемый вел активную переписку с кураторами, которые находились на территории Украины, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    При обысках у мужчины нашли три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты и смартфон, добавили в МВД.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске. Его планировал устроить выходец из Средней Азии, мужчину задержали. Сам задержанный рассказал, что через интернет связался с «Исламским государством» (признано террористическим и запрещено в России).

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    17 апреля 2025, 04:24 • Новости дня
    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США

    Reuters сообщило об отказе ЕС от идеи введения запрета на импорт российского СПГ

    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские чиновники отвергли идею запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления отдельных государств и неопределенности с альтернативными источниками, а также нежелания впадать в зависимость от США и терять рычаг в переговорах, сообщают европейские официальные лица.

    Как пишет Reuters, основной причиной такого решения послужило сопротивление ряда европейских правительств, а также неопределенность с альтернативой российскому газу, передает «Прайм».

    Вместо этого Еврокомиссия намерена разработать план, который должен положить конец зависимости Европы от российских энергоносителей к 2027 году. Ожидается, что подробности этого плана будут объявлены в начале мая. По данным агентства, несмотря на подготовку 17-го пакета санкций в отношении России, работа над ними идет медленно.

    Европейские чиновники считают, что намерение США предложить ЕС больше газа может стать инструментом для переговоров по снижению пошлин. Однако конкретные условия американской стороны пока остаются неясными.

    Один из европейских чиновников отметил, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ, так как это может лишить ЕС переговорных возможностей. Также высказываются опасения по поводу возможной зависимости от США, которые являются третьим по величине поставщиком газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетические компании начали обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа, включая поставки от Газпрома, а также открыто заявили о своем желании вернуть дешевый российский газ.

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    17 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Захарова предупредила о последствиях удара Taurus по российским объектам

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева.

    На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по российским объектам с использованием крылатых ракет Taurus будет рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте.

    Как передает ТАСС, Захарова подчеркнула, что такой шаг потребует непосредственного участия военнослужащих бундесвера, а целью может стать Крымский мост.

    Захарова отметила, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил об использовании этих ракет против российских объектов критически важной транспортной инфраструктуры, что вызовет серьезные последствия для Германии. Дипломат добавила, что Германия окажется вовлеченной в боевые действия на стороне киевского режима, если решится на применение ракет.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

    Коментарии (24)
    17 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Захарова: Россия ответит на нападение эстонцев на российские суда
    Захарова: Россия ответит на нападение эстонцев на российские суда
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет меры в случае нападения на российские суда в Балтике, реагируя на изменения в законодательстве Эстонии.

    Россия отреагирует на действия Эстонии, если они будут представлять угрозу российским судам в Балтийском море, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что ответные меры будут соразмерны рискам и угрозам, исходящим от Эстонии, которая является членом НАТО.

    Дипломат напомнила, что 14 апреля в Эстонии вступили в силу поправки, позволяющие военно-морским силам страны применять силу против иностранных гражданских судов.

    Согласно новым поправкам, эстонские ВМС могут перехватывать, перенаправлять и даже топить такие суда, если это будет сочтено необходимым.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что если подобные действия будут направлены против российских судов, Россия оставляет за собой право на адекватный ответ в зависимости от уровня угрозы со стороны Таллина.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, дающий право военным топить подозрительные суда, которые могут угрожать национальной инфраструктуре.

    Напомним, попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.

    Коментарии (14)
    17 апреля 2025, 16:15 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже

    Политолог Лукьянов: Киев будет торпедировать все договоренности с США в Париже

    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к «коалиции желающих», но перспектив у таких уговоров нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что во Франции пройдет ряд встреч представителей США, Украины и европейских стран по вопросам урегулирования конфликта.

    «По итогам встреч в Париже будут очерчены некие рамки и границы урегулирования украинского кризиса, что поспособствует подготовке и возможному включению Украины и Европы в переговоры России и США. Этот шаг станет актуальным после достижения Москвой и Вашингтоном консенсуса на двустороннем уровне», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай».

    По его словам, команде Трампа нужна отдельная работа с каждым участником. Этим и объясняется саммит во Франции. «Что касается Брюсселя, то у него невнятная позиция с острым желанием оказаться участником любой договоренности. Поэтому в Париже европейцы попытаются оспаривать предложения США, чтобы не оказаться на обочине процесса», – считает аналитик.

    «Более того, европейцы попытаются убедить американских визави в необходимости присоединения к «коалиции желающих». Но Белый дом ранее настолько четко и ясно дал свое заключение по этому вопросу, что перспектив таких уговоров я не вижу», – указал собеседник.

    «Украина же постарается максимально затянуть обсуждения, а по возможности даже торпедировать любые договоренности. Киеву важно купировать уступки, на которые готовы пойти США», – отметил политолог.

    «На Банковой до сих пор рассчитывают, что политическая ситуация как-то изменится в их пользу. Любой неблагоприятный с украинской точки зрения результат будет означать конец политической деятельности Зеленского, Ермака и всей их команды, поэтому они будут сопротивляться до последнего», – подчеркнул эксперт.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон должен встретиться с главой Госдепа Марком Рубио и спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом в четверг в Париже. Стороны, среди прочего, обсудят решение украинского кризиса.

    США также проведут переговоры с главами МИД Франции и Британии Жаном-Ноэлем Барро и Дэвидом Лэмми, и Йенсом Плетнером, советником по внешней политике канцлера Германии Олафа Шольца. В Париж приехал и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ранее встречавшийся в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Американский дипломат проинформирует других участников о ходе мирных переговоров, пишет The Guardian.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также прибыл в Париж вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой. По его словам, делегацию ждет серия переговоров с представителями США, Франции, Германии и Британии. Он анонсировал, что стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Ожидается, что делегации продолжат обсуждение создания «коалиции желающих» – группы из более чем 30 европейских стран, допускающих отправку миротворцев на Украину. В Москве раскритиковали такие планы участников.

    «Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине», – иронично заметил Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Москва не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны, посетовал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу президента США Дональда Трампа в тупик.

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    16 апреля 2025, 22:29 • Новости дня
    Эксперты: Киев еще почтит память Олеся Бузины

    Политолог Корнилов: Убийцы Олеся Бузины обречены на проклятие в веках

    Эксперты: Киев еще почтит память Олеся Бузины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Олесь Бузина был ярым патриотом единого русского государства, чем невероятно злил украинских националистов. Но, несмотря на все усилия сторонников «бандеровщины», его имя и образ будут увековечены на улицах Киева, сказали газете ВЗГЛЯД близкие друзья Бузины Владимир Корнилов и Владимир Скачко. В среду исполнилось десять лет с момента убийства киевского журналиста и писателя Олеся Бузины.

    «Олесь Бузина – пример человека острого и блестящего ума. Он был готов признавать собственные ошибки, менять взгляды, и его жизненный путь это подтверждает. Он не раз признавался, что в молодости придерживался идей "незалежности" и украинского национализма», – сказал политолог Владимир Корнилов, знавший погибшего лично.

    «Но, будучи историком, он провел немало времени за архивами и старинными документами. В процессе собственных исследований Бузина стал патриотом единого русского государства. Он мыслил себя малороссом и уже после переоценки мировоззрения написал по-настоящему прорывную книгу-биографию "Вурдалак Тарас Шевченко"», – рассказывает собеседник.

    «Труд получился по-настоящему монументальным. Бузина в своей работе использовал воспоминания современников, личные записи поэта. Неудивительно, что именно после этой публикации он стал настоящим врагом украинских националистов. Они неоднократно угрожали ему расправой, но он относился к их выпадам с юмором», – вспоминает эксперт.

    «Печально, что Бузина покинул этот мир в самом расцвете творческих сил. Он рассказывал мне, что хочет написать историю белогвардейского Киева, рассказать правду о городе, который покорил воображение Михаила Булгакова. Думаю, рано или поздно его родной Киев почтит память этого гениального журналиста», – добавляет он.

    «Конечно, для этого необходимо время. Киев должен успокоиться, прийти в себя. Очнуться от того беспросветного мрака, в который его погрузили постмайданные власти. В конечном счете, Россия сейчас и трудится ради того, чтобы жители тех регионов имели возможность смотреть на собственную историю не сквозь искаженную призму», – говорит собеседник.

    «Поэтому улицы Киева обязательно украсит памятник Бузине. А имена его убийц будут преданы проклятью. Все прекрасно знают, кто именно отнял жизнь у этого замечательно историка. Преступники гордились своим подлым деянием, а их сторонники буквально носили подлецов на руках. В этом и есть суть бандеровщины», – уточнил Корнилов.

    Олесь Бузина был яркой личностью, вспоминает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру», присутствовавший на вечере памяти Бузины и его матери Валентины Павловны в «Культурном центре на Арбате» в Москве. «Кроме того, он был образцом политического здравомыслия: не переставал повторять, что любить Украину можно и нужно без ненависти к России», – сказал он.

    «Эти убеждения и сделали его целью местных националистов. Неудивительно, ведь взгляды Бузины подрывали все основы их человеконенавистнической идеологии. Киевская власть ставит знак равенства между патриотизмом и русофобией. К сожалению, пока ситуация не изменится, наказывать его убийц никто не станет», – рассуждает он.

    «Но время расставит все по местам. Отношения между людьми выровняются. Украина придет в чувство. А память о Бузине заиграет новыми красками. В 2014 году нам с ним грозило по десять лет тюрьмы за нашу гражданскую позицию. Уже тогда он проявил себя настоящим борцом, готовы на многое ради собственных идеалов», – заключил Скачко.

    Напомним, 16 апреля 2015 года в Киеве был убит историк, писатель, журналист Олесь Бузина. Автор запомнился читателям в качестве одного из наиболее трезвомыслящих аналитиков страны. Он был застрелен двумя неонацистами. На тот момент президент страны Петр Порошенко (признан экстремистом) назвал раскрытие убийства «делом чести» для правоохранителей и потребовал оперативного разбирательства.

    Вскоре виновные были найдены. Ими оказались Андрей Медведько и Денис Полищук, участники так называемой АТО. Позже появилась информация о задержании третьего фигуранта преступления. По слухам, им оказался руководитель одной из националистических организаций Евгений Карась, выступивший в качестве организатора убийства. Однако подтвердить подозрения следствию не удалось, и Карась был отпущен на свободу.

    Схожая ситуация произошла и с исполнителями убийства. В марте 2016 года им разрешили вернуться домой под подписку о невыезде. Примечательно, что результаты анализа ДНК Медведько и Полищука до сих пор не обнародованы. Таким образом, за преступление никто так и не понес наказания, а судебный процесс по данному делу не развивается.

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    16 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Путин: Новый нацпроект по космосу будет утвержден в ближайшее время

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, анонсировал скорое утверждение нового национального проекта в космической сфере.

    «В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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