Будущий канцлер единой Европы грозит остановить «Северный поток – 2»

Общеевропейские структуры все еще пытаются остановить «Северный поток – 2», хотя позиция Германии и ключевых европейских стран, выступающих за его строительство, не меняется. Тем интересней позиция политика, претендующего на пост главы правительства Евросоюза. Манфред Вебер заявил, что если он станет главой Еврокомиссии, то сделает все, чтобы заблокировать работу газопровода.

Чем меньше времени остается до ввода в строй «Северного потока – 2», тем более отчаянные попытки предпринимаются для его блокировки. Шансов на это практически нет, но сейчас вокруг российско-европейского газопровода сошлись сразу несколько актуальных геополитических тем.

Это и общая политика атлантистов по ослаблению европейско-российских связей, вытекающая из курса на сдерживание России, и борьба Запада и России за Украину (которая лишится большей части доходов от транзита русского газа, а значит, станет еще слабее), и американо-европейские торговые и геополитические противоречия и споры, в которых Вашингтон использует тему русского газа в Европе как повод для давления на союзников по НАТО – мол, газ у вас русский, а защиту вы просите от них же у американцев.

Все это приводит к обострению у противников «Северного потока – 2». Так, на прошлой неделе Европарламент принял резолюцию с предложением остановить строительство газопровода, а в понедельник дал Еврокомиссии (то есть европейскому правительству) новые полномочия в борьбе за контроль над «Северным потоком – 2». Но попытки европейского начальства остановить строительство газопровода успешно отбиваются национальными правительствами – начиная от самой Германии, куда и будет поступать газ, и заканчивая другими европейскими странами, так или иначе участвующими в проекте или просто понимающими значение нормального российско-европейского энергетического сотрудничества.

Политизация вопроса тем не менее продолжается и становится все более заметной на фоне приближения выборов в Европарламент. Они пройдут через два месяца, а еще через пять месяцев после этого будет сформировано новое правительство единой Европы. Во главе с новым премьер-министром ЕС, и пока что считается, что наилучшие шансы занять этот пост есть у 46-летнего Манфреда Вебера.

Вебер – немец, возглавляющий крупнейшую в нынешнем Европарламенте фракцию Европейской народной партии – объединение различных правых партий, тех, кого раньше в большинстве европейских стран называли христианскими-демократами. ЕНП уже выдвинула кандидатуру Вебера на пост председателя Еврокомиссии, рассчитывая, что он станет ее 13-м главой и первым немцем на этом посту.

Избрание Вебера в условиях кризиса Евросоюза будет иметь вовсе не символическое значение. На фоне Брексита (то есть ухода в той или иной форме главного противовеса Германии в ЕС) и особенно на фоне медленного завершения эпохи Меркель (в конце этого года вполне способного перейти в быструю стадию – в случае распада правящей коалиции в Берлине), роль общеевропейского премьера, при этом немца, станет еще более заметной.

Вебер уже 15 лет заседает в Европарламенте, из которых пятый год возглавляет фракцию ЕНП. Он и так уже является одним из руководителей единой Европы, а возглавив ее правительство, будет претендовать на то, чтобы стать самым влиятельным немцем в Европе.

Но если нынешний самый влиятельный немец Европы, Ангела Меркель, всячески отстаивает «Северный поток – 2», то Манфред Вебер известен как его противник.

Что он и подтвердил в минувшие выходные в интервью польской версии журнала Newsweek:

«Категорически отвергаю строительство газопровода «Северный поток – 2». Это не экономический проект, а чисто политический, который находится в противоречии с интересами Европейского союза, поэтому мы должны его заблокировать... Я сделаю все возможное, чтобы остановить этот проект.

У нас на данный момент уже есть инструменты для этого, я имею в виду директиву газовую и энергетическую. И если я стану главой Еврокомиссии, я еще раз их изучу и посмотрю, какие у нас есть еще варианты, чтобы повлиять на этот проект».

Да, Вебер еще три года назад писал в Берлин и Брюссель, призывая немецкие и еэсовские власти отказаться от «Северного потока – 2» – потому что он «подрывает базовые устремления ЕС в сфере международной политики и собственной безопасности, так как увеличивает зависимость Европы от Газпрома». Вместо поставок российского газа Вебер призывал Еврокомиссию направить усилия на увеличение объема поставок газа через Турцию из Каспийского моря (речь идет о туркменском газе) и даже, возможно, из Ирана и Ирака.

Смешно и, главное, совершенно нереалистично и невыгодно для Европы. Но тогда Вебер еще не был претендентом на пост главы правительства ЕС, а теперь он уже этой осенью может сесть в кресло Жан-Клода Юнкера.

Да, в Германии есть политики, которые выступают против «Северного потока – 2», но в основном это откровенно проамериканские, атлантически настроенные персонажи или зацикленные на экологии «зеленые». Подавляющая часть политического класса, не говоря уже о бизнесе, выступает за «Северный поток – 2», потому что он реально выгоден Германии и Европе. Причем не только экономически, но и геополитически. Ведь если Европа согласится на американский сжиженный газ, то не просто переплатит, но и затруднит собственный курс на достижение большей независимости от США. А именно на это настроено большинство европейских элит – одни по причине разочарования во вставшей на путь изоляционизма и национализма (и предавшей великое дело «единого Запада») Америке Трампа, другие же и вовсе всегда мечтали использовать ЕС для того, чтобы положить конец американской оккупации Европы.

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Но не только политики и бизнес за газопровод – три четверти немцев тоже за него, тем более в условиях американского давления, которое приводит к росту и так сильных антиамериканских настроений.

Позиция Вебера странна еще и тем, что он принадлежит к Христианско-социальному союзу (ХСС), то есть младшей сестре партии Меркель ХДС. Причем сестре баварской – а в этой немецкой земле среди элиты очень сильны позиции тех, кто выступает за нормализацию отношений с Россией. А вот баварец Вебер – против.

Разгадка в том, что Вебер давно уже не только, да и не столько баварец – да, он начинал свою политическую карьеру как депутат местного ландтага, был и лидером молодежной организации ХСС. Но уже 15 лет депутатствует в Страсбурге, в Европарламенте, где превратился в общеевропейца, причем не просто общеевропейца, а проатлантического. В Европарламенте, да и в общевропейских структурах в целом, сильно влияние именно атлантического, то есть проамериканского лобби, а оно по определению настроено против России.

Сейчас Вебер ориентируется на то, чтобы понравиться депутатам нынешнего Европарламента, но выбирать его будет уже новый созыв депутатов. Его европейцы выберут в конце мая, и, по всем прогнозам, в новом составе сильно вырастет число евроскептиков, националистов, настоящих правых. И фракция ЕНП, состоящая из формальных правых, и вторая по численности в Европарламенте социал-демократическая фракция уже не смогут вдвоем формировать новое правительство ЕС (сейчас им принадлежит 407 из 750 мест в парламенте).

Тогда шансы на премьерство Манфреда Вебера будут уже не столь велики, и он разделит судьбу своего недавнего коллеги по Европарламенту Мартина Шульца. Этот немецкий политик также сформировался на общеевропейской кухне и даже стал главой Европарламента. Но в 2017-м решил вернуться на немецкую политическую сцену – возглавил СДПГ, чтобы бросить вызов Меркель и стать новым канцлером. Но на выборах его партия не только не набрала голосов, но и растеряла избирателей, и год назад Шульц бесславно ушел с поста лидера партии, не войдя и в новое коалиционное правительство.

Но даже если в ноябре этого года Вебер и сменит Юнкера, остановить «Северный поток – 2» будет уже невозможно. Не только потому, что он будет практически построен, а потому, что германские элиты не настроены уступать в таком принципиальном для них вопросе. Да и лидерство в Европе все еще будет у Ангелы Меркель, и она будет передавать его не евробаварцу Веберу, а новому лидеру ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК в немецкой политической традиции), которой перейдет и пост канцлера.

Если же новый председатель Еврокомиссии возомнит себя не просто еврочиновником, но и сверхканцлером, это лишь усилит конфликт между немецким национальным правительством и Брюсселем, выиграть в котором у ЕС нет ни одного шанса.

В конце концов германские элиты не для того ждали три четверти века, прежде чем начали выводить Германию из-под атлантического, американского контроля, чтобы теперь разрешить командовать собой все тем же атлантистам, но уже из Брюсселя. Евросоюз будет делать то, что хочет Берлин, даже если представляющие Германию в структурах ЕС политики так не считают.