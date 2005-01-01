Евродепутат раскрыл возможности по борьбе с «Северным потоком – 2»

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16 марта, суббота  |  Последнее обновление — 17:18  |  vz.ru
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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»

Сербский доброволец Деян Берич прославился позднее в ДНР под позывным «Деки»Фото: с личной страницы в соц сети
«Мы тогда патрулировали достаточно обширную территорию. Мой район был в Чернореченском каньоне, в ущелье речки Черной. Там мы и увидели эту подозрительную группу – 11 человек. Я позвонил старшему командиру, дал координаты, отследил их», – рассказал газете ВЗГЛЯД сербский доброволец Деян Берич, вспоминая свою службу в ополчении Севастополя в первые дни «русской весны». Подробности...
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Столицу Гипербореи строят в России

Ковдор в состоянии стать новой туристической Меккой РоссииФото: Юрий Васильев
В ближайшие годы на севере России может появиться еще одна достопримечательность – куда более экзотическая, чем резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. В Ковдорском районе Мурманской области – в медвежьем углу, как признают сами жители, – занялись проектом «Ковдор – столица Гипербореи». Цель – наладить туризм, чтобы перестать ходить с протянутой рукой за деньгами на развитие района. Подробности...
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Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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    Рекорды и достижения русских женщин

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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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            Евродепутат раскрыл возможности по борьбе с «Северным потоком – 2»

               16 марта 2019, 17:09
            Фото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Депутат Европарламента от Германии, кандидат на должность руководителя Еврокомиссии Манфред Вебер в интервью польским СМИ сообщил, что ЕС обладает несколькими инструментами по борьбе с «Северным потоком – 2».

            «Я категорически выступаю против строительства газопровода «Северный поток – 2». Это никакой не экономический проект, а исключительно политический, он противоречит интересам Европейского союза, поэтому мы должны его заблокировать», – заявил Вебер в интервью Newsweek, передает РИА «Новости».

            Вебер считает, что «Северный поток – 2» может ударить по интересам Украины, в долгосрочной перспективе он негативно повлияет на цены на газ для всех европейских государств. Также политик отметил, что у ЕС и так много связей с Россией.

            В числе инструментов, которые могут заблокировать проект, Вебер назвал газовую и экономическую директивы ЕС.

            Он также отметил, что одним из главных сторонников «Северного потока – 2» в Европе является Герхард Шредер, который, по мнению Вебера, является не бизнесменом, а политиком.

            Ранее немецкая нефтегазовая компания Wintershall, специализирующаяся на поставках в Европу трубопроводного газа из России, Норвегии и Нидерландов и участвующая в строительстве «Северного потока – 2», предложила концепцию «мирного сосуществования» поставок СПГ из США и России и сообщила, что намерена убедить в ее целесообразности политические круги и общественность как Германии, так и всего Евросоюза.


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