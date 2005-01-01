Евродепутат раскрыл возможности по борьбе с «Северным потоком – 2»

Депутат Европарламента от Германии, кандидат на должность руководителя Еврокомиссии Манфред Вебер в интервью польским СМИ сообщил, что ЕС обладает несколькими инструментами по борьбе с «Северным потоком – 2».

«Я категорически выступаю против строительства газопровода «Северный поток – 2». Это никакой не экономический проект, а исключительно политический, он противоречит интересам Европейского союза, поэтому мы должны его заблокировать», – заявил Вебер в интервью Newsweek, передает РИА «Новости».

Вебер считает, что «Северный поток – 2» может ударить по интересам Украины, в долгосрочной перспективе он негативно повлияет на цены на газ для всех европейских государств. Также политик отметил, что у ЕС и так много связей с Россией.

В числе инструментов, которые могут заблокировать проект, Вебер назвал газовую и экономическую директивы ЕС.

Он также отметил, что одним из главных сторонников «Северного потока – 2» в Европе является Герхард Шредер, который, по мнению Вебера, является не бизнесменом, а политиком.

Ранее немецкая нефтегазовая компания Wintershall, специализирующаяся на поставках в Европу трубопроводного газа из России, Норвегии и Нидерландов и участвующая в строительстве «Северного потока – 2», предложила концепцию «мирного сосуществования» поставок СПГ из США и России и сообщила, что намерена убедить в ее целесообразности политические круги и общественность как Германии, так и всего Евросоюза.