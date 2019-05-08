Помпео заявил о необходимости помешать строительству «Северного потока – 2»

США должны помешать России построить «Северный поток – 2», заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Россия хочет иметь Nord Stream 2 для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить [реализацию проекта]», – заявил госсекретарь, передает ТАСС.

Ранее Помпео признавал, что США не добились успехов в уговорах европейских стран отказаться от проекта «Северный поток – 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что США бесцеремонно вмешиваются в процессы, связанные с проектом этого газопровода.

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