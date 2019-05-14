Президент Эстонии назвала способ не попасть в «меню» к России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает неправильным следовать политике остальных стран Балтии в отношении России и готова к переговорам с Москвой.

«Сложно говорить, когда приходится общаться с тем, чьи ценности так отличаются от твоих, и так легко указывать на то, что другие не хотят с тобой общаться. Я не хочу быть в меню, я хочу быть за столом переговоров», – заявила Кальюлайд в интервью Guardian, передает ТАСС.

Политик отметила, что претензии Латвии и Литвы в ее адрес по поводу встречи с президентом России Владимиром Путиным выглядят странными и необоснованными.

«Общаться со всеми соседями – это вполне естественно, а вот неестественно то, что мне приходится это объяснять», – сказала она.

«У нас была нормальная дискуссия, в которой я придерживалась своих принципов, мы обсудили Грузию и Украину, а также двусторонние связи», – сообщила президент, комментируя встречу с Путиным.

Кальюлайд подчеркнула, что между русским и эстонским народом существует близкая связь, а торговые отношения между Москвой и Таллином не полностью блокированы санкциями. Как рассказала глава Эстонии, она лично предложила российскому лидеру провести переговоры во время их встречи в Париже на столетии Компьенского перемирия. При этом Кальюлайд добавила, что на переговорах Россия и Эстония не смогли найти решений, которые устраивали бы обе стороны.

Встреча Путина с Кальюлайд состоялась в апреле; российский президент назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов двух стран.

Позже глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Россией. Президент Эстонии отвергла критику Литвы, заявив, что заранее предупредила о встрече с Путиным Евросоюз и США.