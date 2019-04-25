Президент Эстонии оправдалась за встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отвергла критику Литвы за встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что заранее предупредила об этом Евросоюз (ЕС) и США.

Кальюлайд заявила, что заранее проинформировала партнеров в ЕС и США о предстоящей встрече с Владимиром Путиным. В частности, она объяснила, что заранее сообщила послам всех стран ЕС цели своего визита в Россию, передает Sputnik Эстония.

Она также подчеркнула, что еще в марте обсуждала эту встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Они также были проинформированы. Так что был широкий круг согласований», – сказала Кальюлайд.

Напомним, Владимир Путин провел встречу с Керсти Кальюлайд; российский президент назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов двух стран.

После лава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии.