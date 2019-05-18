Эстонию шокировало возможное возвращение права голоса России в ПАСЕ

Министр обороны Эстонии Юри Луйк выступил против решения о восстановлении права голоса России в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ).

«Меня шокировало решение Совета Европы предоставить России в Совете полноту прав», – заявил эстонский министр, передает ТАСС.

Он добавил, что в таком случае на повестку дня следующим вопросом может быть внесена отмена санкций ЕС против России.

После крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию, из-за чего Москва приостановила выплаты членских взносов. Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году.

В мае Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее путь для возвращения России в ПАСЕ.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему возвращение России в ПАСЕ важно.