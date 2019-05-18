Почему возвращение России в ПАСЕ важно

18 мая кабинет министров Совета Европы (куда входят министры иностранных дел или их представители от всех 47 государств-членов организации) выпустил важнейшее заявление. Он подтвердил, что все страны должны участвовать в заседаниях всех органов Совета Европы (то есть как самого кабинета министров, так и Парламентской ассамблеи) на равных правах. То есть решение о лишении России права слова в ПАСЕ, принятое в далеком 2014 году, фактически признано незаконным и несправедливым. Москву (которая после этого принципиально не участвует в заседаниях, уже два года не платит взносы в ПАСЕ и находится на пороге выхода из Совета Европы) просят срочно сформировать делегацию для участия в июньском заседании Парламентской Ассамблеи. Ну и, естественно, возобновить выплату членских взносов.

Формально, конечно, России пока ничего не вернули. Сначала аналогичное решение должно быть принято в самой Парламентской Ассамблее – о чем сейчас и говорят все российские политики. Однако эксперты склонны считать, что Москва дует на воду – достаточно взглянуть на итоги голосования в Кабинете Министров.

Из 47 стран-членов «против» возвращения России проголосовали лишь страны Балтии, Грузия и Украина. Киев так вообще выставил Совету Европы ультиматум – постпред Украины в организации Дмитрий Кулеба пригрозил, что его страна «существенно пересмотрит объем своего сотрудничества с Советом Европы как институтом, утратившим доверие к себе». Однако ни эта угроза, ни призывы министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу «проявить характер» не изменили позицию остальных стран-участниц. Поэтому, скорее всего, на заседании ПАСЕ большинством голосов (возможно, не такое подавляющим, как на Кабинете Министров) России вернут ее права.

Плата за хомут

Ряд российских экспертов не понимают, чему тут радоваться. И действительно, почему возвращение Москвы в ПАСЕ (а если брать шире – невыход из Совета Европы) является такой уж важной российской победой?

Да, мы теперь снова сможем выступать в Парламентской Ассамблее – но вряд ли наше участие в ней станет конструктивным. Москва была, есть и, по крайней мере, в ближайшее время будет чужой для европейской семьи, этого коллективного «Евровидения» с его ультралиберальными ценностями и подспудным, историческим страхом перед российской мощью. И можно не сомневаться – в ходе заседаний ПАСЕ многие депутаты продолжат, как и раньше, огульно критиковать Россию за все, что только можно. За Крым, за отказ проводить гей-парады, за нежелание мириться с украинским нацизмом, за желание не допустить гуманитарной катастрофы в ДНР и ЛНР, за защиту Сирии от терроризма (и не только со стороны исламистских группировок). И нам придется все это выслушивать.

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Кроме того, европейцы не скрывают, что возвращают Россию для того, чтобы иметь возможность влиять на ее внутренние дела. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прямым текстом сказал – Москву нужно оставить в Совете Европы для того, чтобы «чтобы миллионы россиян могли просить защиты в Европейском суде по правам человека». А вера беспристрастность и объективность европейских судебных инстанций была серьезно подорвана весьма сомнительным решением Стокгольмского арбитража по спору между Нафтогазом и Газпромом (когда судьи постановили, что российская компания должна отдать украинской несколько миллиардов долларов просто потому, что у последней наступили сложные времена). Получается, что мы не только вешаем себе хомут (сброшенный в 2014-м), но и платим за его ношение десятки миллионов евро в год в форме членских взносов.

Начало конца

Все, конечно, так – однако критики не учитывают два важнейших момента. Во-первых, ПАСЕ является важнейшим форумом с точки зрения межпарламентской дипломатии. Да, одна часть депутатов способна лишь поносить Россию – однако другая готова вести с ней диалог. И если Россия будет отправлять в ПАСЕ тех народных избранников, которые умеют разговаривать, то от этого форума будет толк.

Во-вторых – и это самое важное – возвращение Москвы в ПАСЕ имеет критическое значение в российско-европейском конфликте вокруг Украины. Это начало оформления победы Кремля.

Европа некоторое время назад уже признала бессмысленность введения санкций и прекратила вводить новые серьезные санкционные пакеты (достаточно посмотреть на вялую реакцию Евросоюза после истории с арестом украинских пограничников) – а теперь, спустя пять лет после начала конфликта, ЕС наконец-то приступил к снятию введенных санкций.

Да, пока речь идет лишь о ПАСЕ – но это начало. Окно Овертона пробито, и теперь (если, конечно, Парламентская ассамблея поддержит решение кабинета министров) России будет куда легче продавливать отмену более серьезных ограничений, введенных против российской экономики. А затем выстраивать новые отношения со странами Евросоюза – на основе сложившегося статус-кво и без учета позиций Киева. Как правильно отметил российский сенатор Алексей Пушков, «уж больно всем надоела Украина с ее вечными ультиматумами, капризами и истериками». Всему есть пределы.