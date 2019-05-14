Париж призвал предпринять усилия по сохранению России в Совете Европы

Франция призывает страны-члены Совета Европы поддержать усилия по сохранению в составе организации России, заявил официальный представитель французского МИД.

«Что касается Совета Европы, то президент республики (Эмманюэль Макрон) подтвердил важность поиска решения, которое позволило бы сохранить Россию в Совете Европы со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что Франция призывает все государства, которые входят в состав Совета Европы, «поддержать усилия, предпринимаемые в настоящее время в этом направлении председательствующей финской стороной».

Также Париж призвал Украину соблюдать Минские соглашения, не связывая их выполнение с ситуацией в СЕ.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев выйдет из Минских соглашений, если Россия снова получит право голоса в Парламентской ассамблее СЕ.

После крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию, из-за чего Москва приостановила выплаты членских взносов. Пока российская делегация лишена права голоса. Условием участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва называет восстановление прав российской делегации.