Уход России из Совета Европы станет поражением для европейцев

«Я знаю генсека СЕ Турбьерна Ягланда лично. Он человек, который озабочен состоянием европейских дел. И он понимает то, чего не понимают радикально настроенные делегаты с Украины, из Прибалтики и Британии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Ягланда о грядущем потрясении Европы, если Россия покинет СЕ. Собеседник объяснил, к каким последствиям приведет такой шаг.

Возможный «Рукзит» – выход России из Совета Европы (СЕ) – может стать для Европы настоящим потрясением, заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд. Он сравнил эту гипотетическую проблему с реальной – с Брекзитом. «Думаю, многие не в состоянии представить... если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти», – предостерег Ягланд.

Он напомнил о предстоящих в июне выборах генсека Совета Европы и подчеркнул: если российские представители «не смогут участвовать в выборах генерального секретаря, есть опасность, что Россия сделает вывод, что тут им делать нечего». Единственным способом разрешить ситуацию является возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), подчеркнул Ягланд. Напомним, Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы, если дискриминация в отношении нашей делегации в ПАСЕ не прекратится. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту идею.

Заявление Ягланда по просьбе газеты ВЗГЛЯД прокомментировал член Совета Федерации, бывший руководитель делегации России в ПАСЕ Алексей Пушков.

ВЗГЛЯД: Алексей Константинович, что могло побудить Ягланда сделать столь тревожное заявление?

Алексей Пушков: Ягланд понимает то, чего не понимают радикально настроенные делегации из Украины, прибалтийских государств, Польши, Великобритании и некоторых других.

Им кажется, если Россия уйдет из Совета Европы – это будет их большая победа. На самом деле это будет их поражение, потому что они теряют возможность влиять на Россию.

Россия перестанет быть членом не только Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она перестанет участвовать в работе Европейского суда по правам человека, перестанет участвовать в работе Комитета министров Совета Европы и выйдет из целого ряда программ, которые действуют в рамках этой организации.

Более того, Россия не будет иметь оснований оставаться членом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ВЗГЛЯД: Получается, Россия снимает с себя обязательства, которые она взяла на себя по этой конвенции?

А. П.: Да. И поэтому Ягланд, как человек разумный, понимает: то, чего добиваются радикально настроенные страны, есть не что иное, как лишение возможности предъявлять к России какие-то пожелания, требования и так далее. И это не усилит позиции Европы по отношению к России.

ВЗГЛЯД: Европейцы потеряют еще один рычаг влияния на Москву?

А. П.: Дело в том, что в 90-е годы Запад принял ряд шагов по вовлечению России в свои структуры. Совет Европы – это западная организация, и мы должны это понимать. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Ключевые страны этого союза, созданного в 1949 году – западные государства.

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Нас приняли в эту организацию для того, чтобы предъявлять нам в мягкой форме пожелания, а в жесткой форме – требования. Вот эти пожелания и требования западный мир перестанет иметь возможность предъявлять России на базе добровольного участия России в этой организации. Ягланд считает, что это будет большая потеря.

ВЗГЛЯД: Возникает впечатление, что Ягланд – политик, настроенный на конструктивный диалог. Так ли это?

А. П.: Я знаю Ягланда лично – он человек, который действительно озабочен состоянием европейских дел. Он против нагнетания военной угрозы в Европе; он считает, что европейский континент сделал большой шаг вперед после холодной войны – и что вернуться к состоянию холодной войны было бы преступлением, и совершенно невыгодно для самой Европы.

Поэтому его общая позиция состоит в том, что выход России из Совета Европы приведет к возвращению континента к тому морально-психологическому состоянию, в котором он был в годы холодной войны. Он считает, что это вредно для самой Европы, даже если абстрагироваться от политических расчетов.

Ну и плюс Совет Европы потеряет ежегодный взнос в размере 7% от своего бюджета. Более того, то, что произойдет с Россией, может оказаться спусковым крючком, потому что к Совету Европы очень скептически относится Турция. А турки уже ушли из числа основных плательщиков Совета Европы. Они пришли к выводу, что за ту критику, которая раздается в Страсбурге в их адрес, они не должны платить в год 32 млн евро. То есть уход России может стать очень большой трещиной, от которой пойдут другие трещины по всей организации.

ВЗГЛЯД: Но ведь Россия уже фактически ушла из Парламентской ассамблеи Совета Европы?

А. П.: ПАСЕ – не более чем консультативный орган Совета Европы. Так записано в его уставе. ПАСЕ – это не Совет безопасности ООН. Они не имеют права принимать резолюции, обязательные к исполнению. Резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер – они выражают мнение консультативного органа, то есть некоторого собрания депутатов от стран – членов Совета Европы по тому или иному вопросу. На такое мнение они имеют право, но принимать документы якобы обязательные к исполнению (а если они не исполняются, то надо принимать санкции, лишать их права голосовать, нарушать принцип равенства) – вот на всё это ПАСЕ не имеет права.

И пока в Совете Европы будут подыгрывать замашкам ПАСЕ, которая мнит себя чуть ли европейским Советом Безопасности, такая ситуация будет происходить не только в отношении России, она будет и с другими государствами. Поэтому Совету Европы надо серьезно пересматривать сами принципы своего функционирования. Соотношения себя и Парламентской ассамблеи.

Записано в уставе, что все члены организации равны, вот и надо этому следовать и никакие резолюции ПАСЕ не должны нарушать этот принцип. Это очень важный момент. Рекомендательный характер – да, обязательный характер – нет.

ВЗГЛЯД: Может ли Москва «полюбовно договориться» с ПАСЕ, исполнив те резолюции, которые ассамблея приняла относительно России?

А. П.: Те резолюции, которые напринимала ПАСЕ в наш адрес, невыполнимы! Их нельзя выполнить.

Там не только «передача Украине Крыма», там вывод войск из Приднестровья, отказ от признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

То есть там набор из 10–12 требований, которые не могут быть выполнены и не будут выполнены Россией. Это уже совершенно понятно.

И когда в ПАСЕ настаивают – мы вернем России все полномочия, когда они выполнят наши резолюции – это означает, что полномочия не будут возвращены никогда. Потому что эти резолюции не могут быть выполнены в силу тех событий, которые уже произошли. Некоторые делегации говорят – надо оставить Россию в Совете Европы, чтобы она выполнила резолюции ПАСЕ. Однако эти резолюции ПАСЕ для России невыполнимы. И чем раньше в Совете Европы это осознают, тем лучше будет для них.