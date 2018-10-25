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22 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
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Россия нашла новый подход к торговле с Индией

Россия готова локализовать в Индии производство МС-21, Ил-114-300 и Бе-200 Фото: Департамент PR Корпорации "Иркут"/
РИА Новости
Поставки российской продукции (в том числе высокотехнологичной) в Индию могут быть серьезно расширены. И дело не только в традиционном сотрудничестве по линии военной промышленности. Гигантский индийский рынок способен воспринять еще целый ряд товаров российского экспорта. Каких именно и получится ли реализовать эти смелые проекты? Подробности...
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Обвинения Евросоюза в адрес Москвы нельзя оставлять без ответа

В ряде случаев Россия сама должна учить Евросоюз соблюдать права человекаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Привычная ситуация: Евросоюз обвинил Россию в «систематическом нарушении прав человека». Бывали времена, когда к таким обвинениям еще прислушивались, так как казалось, что в правах человека Европа кое-что понимает. Но прошло время и стало ясно, что больше врет об этом, чем правда понимает. Однако ответить на очередную «постправду маразматиков» все-таки нужно. Подробности...
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Почему конфликт в Большом Камне взволновал всю страну

«Ребенок начал позволять себе нецензурные выражения и прочее. Муж не сдержался и макнул его головой в унитаз»Фото: Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС
Избиение ребенка в школе приморского города Большой Камень стало одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей по той причине, что подобное могло случиться практически в любой российской школе. Что делать, чтобы пятиклассники не доводили одноклассниц до операционной, а родителям не приходилось макать школьных хулиганов головой в унитаз? Подробности...
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Лучшие вузы стран Запада погрязли в расизме

Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
Лозунги о том, что «белых и устарелых» профессоров пора заменить на чернокожих женщин, в России вызывают либо непонимание, либо смех. Мало кто знает, что кроется за такими призывами. Сколь бы глупо они ни звучали, нужно понимать, что лучшие вузы США и Британии действительно погрязли в расизме. И выхода из этой ситуации нет. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Непримиримая битва за праздники

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Считать 23 февраля «днем всех мужчин» или только тех, кто служил? Нужен Отечеству день его защитника? Какое отношение армия нынешней России имеет к РККА образца 1918 года под руководством грозного Наркомвоенмора Льва Троцкого? Подробности...

На позицию девушки провожали ИГИЛ

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Тоска по Сталину как современный культ карго

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Тоска по времени, когда у нас было будущее, сильно недооценена как фактор политических симпатий. Любовь к Сталину, массовый аргентинский перонизм и даже трамповское «Make America great again» – общемировая тенденция. «Again» как когда? Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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        Что для вас 23 февраля?
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        • Да

        • Нет

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          Обвинения Евросоюза в адрес Москвы нельзя оставлять без ответа

          В ряде случаев Россия сама должна учить Евросоюз соблюдать права человека   22 февраля 2019, 08:10
          Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
          Текст: Николай Стороженко

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          Привычная ситуация: Евросоюз обвинил Россию в «систематическом нарушении прав человека». Бывали времена, когда к таким обвинениям еще прислушивались, так как казалось, что в правах человека Европа кое-что понимает. Но прошло время и стало ясно, что больше врет об этом, чем правда понимает. Однако ответить на очередную «постправду маразматиков» все-таки нужно.

          Совет ЕС по иностранным делам – организация по-своему примечательная. Если судить по названию, это общеевропейский МИД. А по сути это эдакий европейский Госдеп. Разница в том, что МИД – это МИД, а Госдеп выполняет функцию МИДа, но у него есть и другие функции. Скажем, быть общемировым стандартом демократии.

          «Европейский союз будет и впредь осуждать попрание и нарушение прав человека, где бы они ни совершались, призывать государства и негосударственные субъекты предотвращать и немедленно устранять их, а также добиваться справедливости и ответственности», – говорится в недавно принятом постановлении Совета ЕС.

          На эти игры евробюрократов можно было бы не обращать внимания, если бы их постановления прямым образом не касались России. А дипломатия не отличается от уличных разборок в правиле «тебя задели – надо отвечать».

          По мнению Совета (и это мнение он закрепил документально), Россия относится к государствам, систематически нарушающим принципы демократии и права человека. В компании с нами братская Беларусь, Китай, Иран, Венесуэла (конечно же), Саудовская Аравия (это уже дружеский тычок в спину Госдепа США), Турция и ряд африканских государств.

          Однако Совет обращается не только к государствам, но и к так называемым неблагополучным регионам. В их числе как непризнанные государственные образования вроде ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии, так и отдельные субъекты Российской Федерации – Чеченская Республика и Крым. Стремление ЕС – «оказывать поддержку гражданскому обществу и правозащитникам всеми доступными средствами, где бы они ни находились, и противодействовать сокращению пространства гражданского общества».

          Утешает в этом лишь то, что компания у нас подобралась в общем-то неплохая. Но по остальным моментам есть вопросы.

          Кто без греха

          Фраза «систематическое нарушение прав человека» давно уже слилась в дежурный конструкт, в котором отдельные слова утратили своё значение. Пусть дипломатия в родстве с уличными разборками, но лексика в ней применяется всё же не уличная. Поэтому, когда Госдеп одного из полушарий хочет показать несогласным с их исключительным правом толковать скрижали демократии, что они (несогласные) – хамы и парвеню, в их адрес звучит эта инвектива.

          Есть предложение поступить как на уроках геометрии – пойти от противного. Есть ли в мире государство, где права человека не нарушаются? Таковых не имеется. Более того: везде, где они нарушаются, это происходит систематически. Иначе бы просто не существовало структур, прямая обязанность которых – заниматься противодействием этой практике: ЕСПЧ, омбудсмены, разного рода общественные организации.

          Где-то мусульманам запрещают одеваться в соответствии с привычным им дресс-кодом (как во Франции), где-то христианам запрещают публично отмечать Рождество и носить на работе знаки принадлежности к этой религии (как в Британии). Можно долго упражняться в спорах, что из этого «правильно, так и надо», а что «бред, совсем с ума сошли». Но суть в том, что органы государственной и муниципальной власти, а также частные организации порой вынуждены идти на нарушение прав религиозной свободы – просто потому, что у них нет сил, желания и компетенции разгребать последствия этой свободы.

          Поэтому – поступают как власти Кройцберга (один из районов Берлина): мусульмане справляют Уразу-байрам дома, христиане точно так же отмечают Рождество. А вне дома – все берлинцы, так что поскорее спрячьте признаки вашей религиозной принадлежности и не травмируйте ими остальных жителей района, спасибо.

          Вообще, если внимательно препарировать историю человечества, мы получим длинный перечень нарушений прав и свобод человека. Другое дело, что в одни исторические периоды люди и слов-то таких не слыхивали, а в другие это происходило ради менее благородных целей, чем теперь (а то и вовсе без таковых).

          Незаметное бревно

          В скорбном перечне государств, где постоянно нарушаются права человека, «есть промежуток малый» – место для нашей ближайшей соседки – Украины. Но самой Украины в списке почему-то нет.

          Хотя причин предостаточно. Нарушается ли право человека на жизнь периодическими обстрелами территорий самопровозглашённых республик со стороны ВСУ? Нарушается. И даже систематически – пять лет уж скоро.

          Свободу передвижения и места жительства сюда же: Украина отказывается платить социальные пособия гражданам, проживающим на этих территориях (тут же нарушено право на социальное обеспечение – сразу комбо). Более того, даже выехавшим и ставшим на учёт выплату пособий периодически приостанавливают: докажите, мол, сначала, что вы теперь тут проживаете постоянно.

          Допустимый срок проверки – до трех месяцев. В это время пенсию можно не платить, а добиваться возврата долгов и вовсе можно без крайнего срока.

          Акции организаций, хотя бы отдалённо связанных с левым движением (профсоюзные, антивоенные), находятся под постоянной угрозой срыва со стороны прикормленных властью мобильных погромных групп. Имеешь собственный взгляд на события истории или современности? Погромные группы с радостью пообщаются и с тобой: приматыванье скотчем к столбу с табличкой «сепар» – один из трендов прошлого года.

          Но ярче всего сейчас обстоят дела со свободой совести, а именно с попытками государства загнать всех верующих в новосозданную ПЦУ, отобрав у УПЦ приходы, храмы и даже название.

          Ввиду этого УПЦ в день заседания Совета обратилась за помощью не только к ЕС, но и в ООН, ОБСЕ, официальным лицам других стран, в общем, ко всем сразу. Но с точки зрения Совета ЕС по иностранным делам это то ли не нарушения, то ли не носит систематического характера.

          В любом случае, к Украине претензий нет. По крайней мере, они не настолько серьёзны, чтобы специально упоминать о них в постановлении.

          Не то чтобы нас это удивляло. Формула «Он сукин сын, но он наш сукин сын» слишком хорошо известна. Но думается, что на сей раз дело не в ней.

          «Наш сукин сын» – это формула самоуверенного и убеждённого колонизатора. Его план рассчитан на десятилетия вперёд, а усилия соперников лишь приятно щекочут нервы. Европа уже давно не такова.

          Постправда заката Европы

          Сегодня это дряхлеющая цивилизация, вынужденная «омолаживать» трудовые ресурсы мигрантами с Ближнего Востока и из Восточной Европы, презирая и тех, и других.

          С одной стороны, Европа ведёт торговую войну с США. С другой, наблюдает, как её компании постепенно становятся китайскими. Согласно прошлогоднему исследованию Bloomberg, за последнее десятилетие 670 компаний из КНР приобрели активы в странах ЕС на сумму порядка 250 млрд долларов.

          Есть мнение, что в Совете по иностранным делам уже и сами не вполне помнят, по какому принципу нужно осуждать одни страны и хвалить другие. Эдакие жрецы, давно забывшие имена чтимых богов и помнящие только последовательность ритуалов.

          Всего неделю назад продюсер BBC Syria Риам Далати признал, что химическая атака в сирийской Думе в апреле прошлого года была постановкой. Эта «атака» стала поводом для ракетных ударов сил проамериканской коалиции по объектам инфраструктуры и ряду правительственных объектов САР. Напоминает аналогичные истории в Ираке и Ливии, а также алкогольный фестиваль «За трезвость».

          И права человека, конечно, тоже.

          Ещё 10 лет назад это называлось постправдой. Называется так и сейчас, хотя явление с тех пор сильно прогрессировало. Это уже не просто игнорирование реальности в угоду своим о ней представлениям, а активные попытки переделать реальность, заменив её фантазиями.

          Теперь, если учитывать дряхление, гораздо лучше подходит слово «маразм».


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