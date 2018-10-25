Обвинения Евросоюза в адрес Москвы нельзя оставлять без ответа

Привычная ситуация: Евросоюз обвинил Россию в «систематическом нарушении прав человека». Бывали времена, когда к таким обвинениям еще прислушивались, так как казалось, что в правах человека Европа кое-что понимает. Но прошло время и стало ясно, что больше врет об этом, чем правда понимает. Однако ответить на очередную «постправду маразматиков» все-таки нужно.

Совет ЕС по иностранным делам – организация по-своему примечательная. Если судить по названию, это общеевропейский МИД. А по сути это эдакий европейский Госдеп. Разница в том, что МИД – это МИД, а Госдеп выполняет функцию МИДа, но у него есть и другие функции. Скажем, быть общемировым стандартом демократии.

«Европейский союз будет и впредь осуждать попрание и нарушение прав человека, где бы они ни совершались, призывать государства и негосударственные субъекты предотвращать и немедленно устранять их, а также добиваться справедливости и ответственности», – говорится в недавно принятом постановлении Совета ЕС.

На эти игры евробюрократов можно было бы не обращать внимания, если бы их постановления прямым образом не касались России. А дипломатия не отличается от уличных разборок в правиле «тебя задели – надо отвечать».

По мнению Совета (и это мнение он закрепил документально), Россия относится к государствам, систематически нарушающим принципы демократии и права человека. В компании с нами братская Беларусь, Китай, Иран, Венесуэла (конечно же), Саудовская Аравия (это уже дружеский тычок в спину Госдепа США), Турция и ряд африканских государств.

Однако Совет обращается не только к государствам, но и к так называемым неблагополучным регионам. В их числе как непризнанные государственные образования вроде ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии, так и отдельные субъекты Российской Федерации – Чеченская Республика и Крым. Стремление ЕС – «оказывать поддержку гражданскому обществу и правозащитникам всеми доступными средствами, где бы они ни находились, и противодействовать сокращению пространства гражданского общества».

Утешает в этом лишь то, что компания у нас подобралась в общем-то неплохая. Но по остальным моментам есть вопросы.

На эту тему

Кто без греха

Фраза «систематическое нарушение прав человека» давно уже слилась в дежурный конструкт, в котором отдельные слова утратили своё значение. Пусть дипломатия в родстве с уличными разборками, но лексика в ней применяется всё же не уличная. Поэтому, когда Госдеп одного из полушарий хочет показать несогласным с их исключительным правом толковать скрижали демократии, что они (несогласные) – хамы и парвеню, в их адрес звучит эта инвектива.

Есть предложение поступить как на уроках геометрии – пойти от противного. Есть ли в мире государство, где права человека не нарушаются? Таковых не имеется. Более того: везде, где они нарушаются, это происходит систематически. Иначе бы просто не существовало структур, прямая обязанность которых – заниматься противодействием этой практике: ЕСПЧ, омбудсмены, разного рода общественные организации.

Где-то мусульманам запрещают одеваться в соответствии с привычным им дресс-кодом (как во Франции), где-то христианам запрещают публично отмечать Рождество и носить на работе знаки принадлежности к этой религии (как в Британии). Можно долго упражняться в спорах, что из этого «правильно, так и надо», а что «бред, совсем с ума сошли». Но суть в том, что органы государственной и муниципальной власти, а также частные организации порой вынуждены идти на нарушение прав религиозной свободы – просто потому, что у них нет сил, желания и компетенции разгребать последствия этой свободы.

Поэтому – поступают как власти Кройцберга (один из районов Берлина): мусульмане справляют Уразу-байрам дома, христиане точно так же отмечают Рождество. А вне дома – все берлинцы, так что поскорее спрячьте признаки вашей религиозной принадлежности и не травмируйте ими остальных жителей района, спасибо.

Вообще, если внимательно препарировать историю человечества, мы получим длинный перечень нарушений прав и свобод человека. Другое дело, что в одни исторические периоды люди и слов-то таких не слыхивали, а в другие это происходило ради менее благородных целей, чем теперь (а то и вовсе без таковых).

Незаметное бревно

В скорбном перечне государств, где постоянно нарушаются права человека, «есть промежуток малый» – место для нашей ближайшей соседки – Украины. Но самой Украины в списке почему-то нет.

Хотя причин предостаточно. Нарушается ли право человека на жизнь периодическими обстрелами территорий самопровозглашённых республик со стороны ВСУ? Нарушается. И даже систематически – пять лет уж скоро.

Свободу передвижения и места жительства сюда же: Украина отказывается платить социальные пособия гражданам, проживающим на этих территориях (тут же нарушено право на социальное обеспечение – сразу комбо). Более того, даже выехавшим и ставшим на учёт выплату пособий периодически приостанавливают: докажите, мол, сначала, что вы теперь тут проживаете постоянно.

Допустимый срок проверки – до трех месяцев. В это время пенсию можно не платить, а добиваться возврата долгов и вовсе можно без крайнего срока.

Акции организаций, хотя бы отдалённо связанных с левым движением (профсоюзные, антивоенные), находятся под постоянной угрозой срыва со стороны прикормленных властью мобильных погромных групп. Имеешь собственный взгляд на события истории или современности? Погромные группы с радостью пообщаются и с тобой: приматыванье скотчем к столбу с табличкой «сепар» – один из трендов прошлого года.

Но ярче всего сейчас обстоят дела со свободой совести, а именно с попытками государства загнать всех верующих в новосозданную ПЦУ, отобрав у УПЦ приходы, храмы и даже название.

Ввиду этого УПЦ в день заседания Совета обратилась за помощью не только к ЕС, но и в ООН, ОБСЕ, официальным лицам других стран, в общем, ко всем сразу. Но с точки зрения Совета ЕС по иностранным делам это то ли не нарушения, то ли не носит систематического характера.

В любом случае, к Украине претензий нет. По крайней мере, они не настолько серьёзны, чтобы специально упоминать о них в постановлении.

Не то чтобы нас это удивляло. Формула «Он сукин сын, но он наш сукин сын» слишком хорошо известна. Но думается, что на сей раз дело не в ней.

«Наш сукин сын» – это формула самоуверенного и убеждённого колонизатора. Его план рассчитан на десятилетия вперёд, а усилия соперников лишь приятно щекочут нервы. Европа уже давно не такова.

Постправда заката Европы

Сегодня это дряхлеющая цивилизация, вынужденная «омолаживать» трудовые ресурсы мигрантами с Ближнего Востока и из Восточной Европы, презирая и тех, и других.

С одной стороны, Европа ведёт торговую войну с США. С другой, наблюдает, как её компании постепенно становятся китайскими. Согласно прошлогоднему исследованию Bloomberg, за последнее десятилетие 670 компаний из КНР приобрели активы в странах ЕС на сумму порядка 250 млрд долларов.

Есть мнение, что в Совете по иностранным делам уже и сами не вполне помнят, по какому принципу нужно осуждать одни страны и хвалить другие. Эдакие жрецы, давно забывшие имена чтимых богов и помнящие только последовательность ритуалов.

Всего неделю назад продюсер BBC Syria Риам Далати признал, что химическая атака в сирийской Думе в апреле прошлого года была постановкой. Эта «атака» стала поводом для ракетных ударов сил проамериканской коалиции по объектам инфраструктуры и ряду правительственных объектов САР. Напоминает аналогичные истории в Ираке и Ливии, а также алкогольный фестиваль «За трезвость».

И права человека, конечно, тоже.

Ещё 10 лет назад это называлось постправдой. Называется так и сейчас, хотя явление с тех пор сильно прогрессировало. Это уже не просто игнорирование реальности в угоду своим о ней представлениям, а активные попытки переделать реальность, заменив её фантазиями.

Теперь, если учитывать дряхление, гораздо лучше подходит слово «маразм».