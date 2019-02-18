УПЦ попросила ООН и ЕС о помощи

Руководитель представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Владимир Коцаба) попросил вмешаться ООН, ОБСЕ и ЕС в связи с угрозой эскалации религиозного конфликта на Украине.

«Православные верующие Украины стали заложниками политической игры лидеров государства, привлекших также патриарха Константинопольского Варфоломея в эти процессы, которые уже привели к многочисленным конфликтам на религиозной основе», – сказал епископ Коцаба в своем видеообращении, передает РИА «Новости».

Коцаба отметил, что храмы УПЦ «незаконно захватывают» а госслужащие вынуждают верующих переходить в поддерживаемую президентом Украины Петром Порошенко церковь.

«СБУ вызывает наших священников на допросы, а наши епископы могут выезжать за границу только после предварительного допроса и тщательного осмотра специальными государственными службами... Президент и другие политики пытаются обвинить нас в несуществующих связях с Россией, сепаратизме, пропаганде России, прикрепляя политические ярлыки на наших верующих, что не имеет никакого отношения к жизни церкви», – заявил Коцаба.

Он призвал журналистов, правозащитников, официальных лиц ООН, ЕС и других стран отправиться на Украину и изучить сложившуюся ситуацию.

В декабре 2018 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал руководителей мировых церквей, генеральных секретарей ООН и ОБСЕ, глав Франции и Германии обратить внимание на нарушения прав духовенства и верующих канонической УПЦ.