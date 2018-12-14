Патриарх Кирилл обратился к ООН и ОБСЕ в связи с давлением на УПЦ МП

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководителей мировых церквей, генеральных секретарей ООН и ОБСЕ, глав Франции и Германии обратить внимание на нарушения прав духовенства и верующих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», – передает слова Кирилла отдел внешних церковных связей РПЦ.

Он отметил, что поводом к усилению давления стал отказ епископата участвовать в объединительном соборе.

По его словам, украинские власти грубо нарушают основные права человека, включая право на свободу совести.

«Имеет место очевидная попытка использования церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе», – считает он.

Патриарх призвал религиозных и государственных деятелей приложить все усилия, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих УПЦ от дискриминации и давления со стороны украинских властей.

Ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет наградил орденом Святого Андрея Первозванного бывшего замдиректора ЦРУ Джека Девайна за помощь в создании независимой церкви.

В четверг в УПЦ сообщали, что более 50 архиереев вернули в Стамбул приглашения на объединительный собор, который пройдет 15 декабря в Киеве.