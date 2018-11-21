Филарет наградил руководителя тайных операций ЦРУ за помощь с независимой церковью

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет наградил орденом Святого Андрея Первозванного бывшего замдиректора ЦРУ Джека Девайна за помощь в создании независимой церкви.

Филарет выразил Девайну благодарность за помощь со стороны США «в вопросах поддержки независимости Украины и создания единой поместной Украинской православной Церкви», пишет украинское издание «Вести».

Отмечается, что предстоятель УПЦ Киевского патриархата наградил Девайна орденом по представлению председателя совета фонда «Украина – XXI век» Богдана Губского и члена совета фонда Павла Ярошенко.

Девайн являлся участником и руководителем тайных операций ЦРУ, в подчинении у которого находились тысячи сотрудников по всему миру. В 1973 году он участвовал в перевороте в Чили, когда случилось падение президента Сальвадора Альенде. В конце 80-х он боролся за вывод советских войск из Афганистана.

Напомним, Филарет собрался взять под контроль «объединительный собор», который должен пройти 15 декабря в Киеве, и даже заявил, что в случае невыполнения его требований сторонники могут сорвать собрание. Позже Киевский патриархат выразил готовность к обсуждению с Фанаром вопросов по проведению «объединительного собора».