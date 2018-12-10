Стало известно о попытках Филарета взять под контроль «объединительный» собор в Киеве

Глава раскольнического Киевского патриархата Филарет намерен взять под контроль так называемый объединительный собор, который должен собраться в Киеве 15 декабря для создания отдельной украинской церкви, пишет профильное греческое издание orthodoxia.info.

«За несколько дней до «рождения» новой автокефальной церкви Украины, похоже, главные сложности еще не преодолены. «Роды», ожидается, будут чрезвычайно трудными и опасными, поскольку человек, который утверждает, что посвятил этому жизнь, все еще пытается навязать собственные, далекие от рационального правила», – говорится в статье «Опасные маневры украинского Филарета, пытающегося навязать свои условия».

По оценке автора, на это мероприятие накладывает отпечаток настойчивость Филарета, «который не только продолжает называть себя патриархом и председателем несуществующего синода, но еще и желает контролировать процесс». «Согласно информации, полученной из Киева, Филарет требует, чтобы субботний синод был только архиерейским (без мирян и младшего духовенства) и призывает к тому, чтобы выборы проводились не тайным, а открытым голосованием», – говорится в статье, передает ТАСС.

Эти два условия, отмечает издание, в Константинополе рассматривают как попытку Филарета контролировать голосование и выборщиков для достижения нужного ему результата – он согласился не претендовать на престол в новой церкви, но продвигает кандидатуру епископа КП Епифания (Думенко) из своего ближайшего окружения.

Напомним, Киев ратует за предоставление автокефалии церкви Украины. Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения Константинопольскому патриарху – прим. ВЗГЛЯД). В ответ на эти действия синод РПЦ заявил о прекращении совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

13 ноября в Киево-Печерской лавре состоялся собор епископата канонической Украинской православной церкви, который отменил решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.