Киевский патриархат собрался согласовать «объединительный собор» с Фанаром

Украинская неканоническая церковь готова к обсуждению с Фанаром всех вопросов по проведению «объединительного собора» 15 декабря в Киеве, заявил пресс-секретарь церковной структуры Евстратий Зоря.

Зоря сообщил в Facebook, что «в Киевском Патриархате конструктивно настроены перед собором согласовать с его председателем, представителем Вселенского Патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы собор состоялся успешно».

Он отметил, что «наличие предложений со стороны Киевского Патриархата к регламенту собора или процедуре избрания предстоятеля не означает, что в итоге не будет согласовано общее видение».

Зоря добавил, что в соборе примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне.

Ранее глава Киевского патриархата Филарет заявил, что его сторонники могут сорвать «объединительный собор» раскольнических церквей, если Константинопольский патриархат не примет их условия.

До этого стало известно, что Филарет намерен взять под контроль «объединительный собор».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на Украине будут строить «поместную церковь».