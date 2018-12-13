Полсотни арихиереев вернули Константинополю приглашения на объединительный собор

Более 50 архиереев канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отправили обратно в Стамбул приглашения на объединительный собор, который пройдет 15 декабря в Киеве.

«Архиереи Украинской православной церкви продолжают возвращать послания от Константинопольского патриарха Варфоломея с приглашениями на «объединительный собор» по адресу отправителя – на Фанар», – сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Приглашения вернули уже 56 архиереев, не считая епископов, которые с самого начала отказались принимать письма с приглашениями.

В частности, предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий запечатал полученное приглашение в конверт и отослал отправителю без ответа.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука тоже вернул приглашение, но в ответе указал, что Константинополь своими действиями подвергает УПЦ дискриминации и гонениям.

Во вторник в РПЦ заявляли, что константинопольский патриарх Варфоломей должен извиниться перед митрополитом Киевским Онуфрием и прихожанами УПЦ вместо того, чтобы посылать повестки на «объединительный собор».

До этого стало известно, что глава раскольнического Киевского патриархата Филарет намерен взять под контроль объединительный собор.