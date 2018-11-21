РПЦ потребовала извинений от Варфоломея

Константинопольский патриарх Варфоломей должен извиниться перед митрополитом Киевским Онуфрием и прихожанами канонической Украинской православной церкви, заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

«Вместо того, чтобы посылать повестки на «объединительный собор» архиереям Украинской церкви минуя их канонического предстоятеля, Константинопольскому патриарху следовало бы на Украину «послать посольство просить о мире»: извиниться перед Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, извиниться перед миллионами верующих за причиненную им боль и отказаться от дальнейших действий на украинском направлении», – передает ТАСС текст заявления митрополита.

Митрополит Иларион напомнил, что Константинопольского патриарха пытались отговорить от предоставления автокефалии, однако он не внял доводам своих собеседников. Он выразил уверенность, что Варфоломея ввели в заблуждение некомпетентные советники, которые нарисовали ему ложную карту событий на Украине.

«С патриархом Варфоломеем беседовали и патриарх Кирилл, и предстоятели ряда других поместных православных церквей. К сожалению, он остался глух к этим предупреждениям» – подчеркнул митрополит.

«Авантюра с созданием «автокефальной церкви» на Украине вопреки воле большинства православных верующих страны обречена на провал. Это становится очевидно всякому неангажированному наблюдателю», – добавил митрополит.

Украинские власти и неканоническая церковная структура – так называемый Киевский патриархат – рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель «объединенной» церкви, которого собираются выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какими методами Киев пытается построить на Украине «поместную церковь».