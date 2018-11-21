Порошенко назвал дату собора по созданию новой церкви на Украине

Объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря в Софийском храме в Киеве, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко объявил об этом в своем Twitter.

Он добавил, что собор утвердит устав автокефальной поместной православной церкви на Украине, а также «изберет предстоятеля».

Напомним, ранее греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало первую страницу устава «новой украинской церкви». Так, «единая церковь» Украины, возможно, будет создана по модели Критской – главой будет митрополит, а не патриарх.

До этого киевская пресса опубликовала проект устава будущей украинской православной церкви. Протоиерей Андрей Новиков, комментируя публикацию газете ВЗГЛЯД, заявил, что «перед нами фактически модель прямой юрисдикции Константинопольского патриархата над всем православным миром».

Отметим, что во время заседания синода в Стамбуле Константинополь не смог назначить дату проведения «объединительного собора» на Украине. Патриарх Константинопольский Варфоломей говорил, что «объединительный собор» удастся провести в декабре.