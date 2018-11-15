Константинополь не смог назначить дату объединительного собора на Украине

На синоде в Стамбуле Константинополь не смог назначить проведение объединительного собора епископов на Украине на декабрь, следует из заявления по итогам заседания.

Также на заседании синода подготовлен проект «Конституционной хартии украинской церкви» в рамках предоставления автокефалии, передает ТАСС.

По каким причинам не назначена дата объединительного собрания, пока не известно.

Заседание синода началось в Стамбуле накануне.

Ранее пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря говорил, что объединительный собор раскольников пройдет в декабре.

В РПЦ отмечали, что перенос объединительного собора свидетельствует о «противоречиях между участниками украинского автокефального проекта».