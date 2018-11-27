Синод Константинопольского патриархата обсудит украинскую автокефалию

Заседание синода Константинопольского патриархата началось в Стамбуле в закрытом для прессы режиме, одним из вопросов обсуждения в ближайшие три дня может стать ситуация вокруг предоставления автокефалии украинской церкви.

Основную часть первого дня Священного синода займут переговоры патриарха Варфоломея с министром образования, научных исследований и культов Греции Константиносом Гавроглу. На заседании синода будет определена точная дата объединительного собора епископов, на котором планируют избрать предстоятеля будущей поместной церкви на Украине, передает ТАСС.

Тем временем украинское издание «Левый берег» 18 ноября сообщило со ссылкой на собственные источники в церковных кругах, что вероятной датой проведения собора называется 9-10 декабря. Заседание собора переносилось дважды, в частности, он изначально планировался в октябре, затем 22 ноября.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет окончательного оформления предоставления автокефалии православной церкви на Украине.

В начале ноября Украина и Константинопольский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в субботу.

Газета ВЗЛЯД анализировала, кто может возглавить новую украинскую церковь и на какого кандидата согласится Константинопольский патриархат.