Порошенко подписал соглашение о сотрудничестве с Константинопольским патриархатом

Украина и Константинопольский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, сообщил украинский президент Петр Порошенко.

«Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс предоставления томоса по всем канонам православной церкви», – написал Порошенко в Twitter.

Он назвал сегодняшний день историческим и поблагодарил патриарха от имени украинского народа.

Напомним, в четверг в Верховный суд Украины поступило три иска, направленных против обращения к Константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии.

Русская православная церковь обвинила Константинопольского патриарха в раскольничестве и заявила, что он больше не может считаться духовным лидером мирового православия.