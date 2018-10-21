В РПЦ заявили об утрате Константинополем духовного лидерства в православии

После решений по Украине и ответных мер Московского патриархата Константинопольский патриарх Варфоломей больше не может считаться духовным лидером мирового православия, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

«Константинопольского патриарха нередко называют духовным лидером 300 млн православных верующих планеты. Теперь не менее половины от этого числа – верующие Московского патриархата – больше не находятся с ним в евхаристическом общении», – передает его слова ТАСС.

Митрополит Иларион отметил, что после этого патриарх Варфоломей не может считаться общеправославным духовным лидером.

«Что касается других поместных православных церквей, то, как я уже сказал, до настоящего времени ни одна из них не поддержала открыто действия Константинополя», – отметил он.

Ранее в РПЦ назвали патриарха Варфоломея раскольником.

Напомним, Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.