РПЦ объявила патриарха Варфоломея раскольником

Константинопольский патриарх Варфоломей, признав раскольников на Украине, сам присоединился к расколу, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион подчеркнул, что «так действуют церковные каноны».

«Для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

РПЦ отказывается признавать решения Константинополя и право константинопольского патриарха, «которое он себе незаконно усвоил – единолично принимать апелляции от поместных православных церквей, вторгаться на каноническую территорию православных церквей, разбойничать, создавать какие-то свои структуры без ведома церквей».

Также РПЦ не признает права Константинополя аннулировать документы, которые столетия «свидетельствовали о некой церковной реальности». Митрополит Иларион отметил, что эта реальность «сохраняется до сих пор».