В Верховный суд Украины поступили три иска против обращения к Варфоломею

Взгляд
1 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 02:42  |  vz.ru
Разделы

Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
Перейти а раздел…

Что выдает сотрудника российских спецслужб

Даже в фильме «Красный воробей» утечки сведений не раз ставили героев на грань провала, а то и вовсе гибелиФото: «Красный воробей»/20th Century Fox
В ФСБ всерьез обеспокоились утечками персональных данных из различных служебных учетов. Произошло это после появления в СМИ из-за скандала вокруг дела Скрипалей расследований, якобы содержащих сведения о «сотрудниках ГРУ». Однако проблема тут не только в самих утечках, а еще и в том, как российские спецслужбы ведут работу по зашифровке своих сотрудников. В чем тут могут быть пробелы?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

Авария «Союза» стала, к сожалению, закономерным следствием развала космической отраслиФото: кадр из видео
В среду, как ожидается, госкомиссия расскажет о причинах недавней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». О том, что происходит сегодня в российской космической отрасли, почему катастрофически упала культура производства, какие чудовищные ошибки совершают инженеры и техники и какую нищенскую получают зарплату, газете ВЗГЛЯД рассказали сотрудники космических предприятий. Подробности...
Перейти а раздел…

Уникальные месторождения сделают из Украины новую Африку

Республика Конго, добыча кобальта. Видимо, так видит украинский министр будущее своего народаФото: Kenny-Katombe Butunka/Reuters
Очередной безумный прожект озвучен украинскими властями – по мнению одного из крупных чиновников, у Украины есть возможность стать «мировым центром» производства электромобилей. И надо признать, что некоторые предпосылки для этого действительно есть. Однако на самом деле при реализации такого сценария Украину ждет скорее судьба не европейской, а африканской страны – Конго. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как выстрелить питчингами и коливингами из пушки в сторону Запада

Дмитрий Ольшанский, публицист
Пишет одна хорошая девушка в квартирном сообществе: «Решили при выезде сделать профессиональный клининг за мой счет». Да почему же, тысяча чертей, клининг? Почему не «уборка»? Это, милые мои, катастрофа. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Кто громче всех кричит слово на букву «х»

Кирилл Бенедиктов, российский писатель-фантаст, историк, политолог
Те же самые люди, которые гневно осуждали Слуцкого, набрали в рот воды, когда выяснилось, что их соратник по борьбе с «кровавым режимом» хватал за попу жену сотрудника. Какой-такой харрасмент-маррасмент? Подробности...

«Солдат Джейн» пока лишь красивая киносказка

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Не бывает так, чтобы половозрелые мужики были абсолютно безразличны к представительнице прекрасного пола. А если в группе трое бойцов положили глаз на одну и ту же женщину – как это повлияет уже на их отношения? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 23 комментария

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Верховный суд Украины поступили три иска против обращения к Варфоломею
          Президент Молдавии назвал встречу с Путиным «прорывной»Минобороны напомнило «горячим головам» о поставке Сирии С-300Чемпиону мира по футболу дали два года тюрьмы за связи с мафиейУкраина закрыла небо над Черным морем из-за ракетных стрельб у Крыма
          Болтон заподозрил китайцев в краже российских технологийКеримов решил зарегистрировать бизнес в ДагестанеКиев испугался переезда россиян в КрымЛукашенко рассказал о восторге Запада от позиции Белоруссии по Крыму
          Психолог объяснил мотивы подростка, взорвавшего себя в АрхангельскеВысокопоставленных полицейских в Уфе заподозрили в групповом изнасилованииРоссийским винам предсказали резкое подорожаниеЭксперт рассказал о способах предотвращения терактов в административных зданиях

          Главная тема


          Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

          «да, скифы мы»


          Ющенко объявил украинцев «богоизбранным народом»

          увлекательные дебаты


          Клинцевич в прямом эфире дернул украинского эксперта за бороду

          российский автопром


          Популярность лимузина «Кортеж» превзошла самые смелые ожидания

          Видео

          былая гордость


          Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

          информационная война


          Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

          информационная война


          Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

          армия и вооружение


          Когда начнется война между Китаем и США

          особый случай


          «Маковый приговор» рыдавшему на суде пенсионеру оставлен в силе

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменить политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          В Верховный суд Украины поступили три иска против обращения к Варфоломею

             1 ноября 2018, 01:51
          Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Украинский Верховный суд рассмотрит три иска, направленных против обращения к Константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии, сообщает суд.

          Как сообщает суд, иски подали «религиозная община УПЦ при храме Святителя Николая» в  Бердянске, Городницкий Свято-Георгиевский мужской ставропигийский монастырь в Житомирской области и епископ Гедеон (Юрий Харон).

          Иски поданы против украинского парламента. Заявители требуют отменить решение Верховной рады о поддержке «обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса», передает ТАСС со сылкой на «Судебную власть Украины».

          По двум искам судебные производства открыты 8 и 9 октября. Рассмотрение третьего иска состоится 27 ноября.

          Напмоним, Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.

          Русская православная церковь обвинила Константинопольского патриарха в раскольничестве и заявила, что он больше не может считаться духовным лидером мирового православия.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............