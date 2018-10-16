В Верховный суд Украины поступили три иска против обращения к Варфоломею

Украинский Верховный суд рассмотрит три иска, направленных против обращения к Константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии, сообщает суд.

Как сообщает суд, иски подали «религиозная община УПЦ при храме Святителя Николая» в Бердянске, Городницкий Свято-Георгиевский мужской ставропигийский монастырь в Житомирской области и епископ Гедеон (Юрий Харон).

Иски поданы против украинского парламента. Заявители требуют отменить решение Верховной рады о поддержке «обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса», передает ТАСС со сылкой на «Судебную власть Украины».

По двум искам судебные производства открыты 8 и 9 октября. Рассмотрение третьего иска состоится 27 ноября.

Напмоним, Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.

Русская православная церковь обвинила Константинопольского патриарха в раскольничестве и заявила, что он больше не может считаться духовным лидером мирового православия.